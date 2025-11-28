ಕೋಣಂದೂರು: ರಾಮನಸರದಲ್ಲಿ ಷಷ್ಠಿ ದೀಪೋತ್ಸವ, ಜಾತ್ರೆ

<p><strong>ಕೋಣಂದೂರು:</strong> ಸಮೀಪದ ಹುಂಚದಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಾಮನಸರ ನಾಗದೇವತೆ, ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಪರಿವಾರ ದೇವತೆಗಳ 20ನೇ ವರ್ಷದ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಷಷ್ಠಿ ದೀಪೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಬುಧವಾರ ಸಹಸ್ರಾರು ಭಕ್ತರ ನಡುವೆ ಜರುಗಿತು. </p>.<p>ನಾಗದೇವತೆ ಸನ್ನಿಧಾನವನ್ನು ವಿವಿಧ ಪುಷ್ಪ ಹಾಗೂ ಹಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ದೇವಿಗೆ ಗಣಪತಿ ಹೋಮ, ಕಲಾಹೋಮ, 108 ಕಲಾಶಾಭಿಷೇಕ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. </p>.<p>ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸತೇನಹಳ್ಳಿ ಶಿವಾಲಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಮೂಕಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಯ ದರ್ಶನ ನಡೆಯಿತು. </p>.<p>ಹೊಸನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ವಸವೆ ವನದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನವರ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ, ಸುತ್ತೆ ಗಡಿದುರ್ಗಿ ಅಮ್ಮನವರ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಂಜದಕಟ್ಟೆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಹೊನ್ನತ್ತಮ್ಮ ಮತ್ತು ಗುಳ್ಳೆ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ, ಮೇಲಿನ ಹೊನ್ನಾನಿ ಹುಣಸವಳ್ಳಿ ಬನ್ನಿ ಮಹಾಕಾಳಿ ಅಮ್ಮ, ಚೋರಡಿ ಹಾಲ್ಕುಣಿ ಚಂಡಿಕೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನವರ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ಸಹಸ್ತಾರು ಭಕ್ತರು ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು. </p>.<p>ರಾತ್ರಿ 7 ಗಂಟೆಗೆ ನಾಗದೇವತೆ ಹಾಗೂ ಪರಿವಾರ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಆಶ್ಲೇಷ ಬಲಿ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ಮತ್ತು ದೀಪೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ದೊರೆಯಿತು. ನೆರೆದಿದ್ದ ಭಕ್ತರು ದೀಪ ಬೆಳಗಿದರು. ಇಡೀ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣ ದೀಪಗಳಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸಿತು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ವರೆಗೂ ನಡೆಯಿತು. </p>.<p>ದಿಪೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಪೂಜಾ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಗುರುಗಳಾದ ಮುರಳಿಧರ ಕೆದ್ಲಾಯ ಹೆಗ್ಡೆಕೆರೆ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಕರಾದ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್, ಶಂಕರ ಭಟ್ ಮತ್ತು ರಮೇಶ್ ಭಟ್ ಹಾಗೂ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ದೇವಸ್ಥಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಸುನಂದಮ್ಮ, ನಾಗರಾಜ್, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ (ಪುಟ್ಟ), ಮನ್ಮಥ ಇದ್ದರು. </p>.<h3><strong>ಆಕರ್ಷಕ ಸಿಡಿಮದ್ದು ಪ್ರದರ್ಶನ</strong></h3>.<p>ದಿಪೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಪಟಾಕಿಗಳ ಸಿಡಿಮದ್ದು ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಿತು. ಬಾನಂಗಳದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣಗಳ ಪಟಾಕಿಗಳು ಚಿತಾಕರ್ಷಕ ಮೂಡಿಸಿದವು. ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಬ ದಶಾವತಾರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮೇಳ ಪೆರ್ಡೂರು ಇವರಿಂದ ನಾಗವಲ್ಲಿ ಕಥಾಹಂದರದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಿತು. ಕಲಾವಿದರ ನವಿರು ಹಾಸ್ಯ, ಕಾಲಭೈರವೇಶ್ವರ ಕಲಾತಂಡ ಮತ್ತು ಸಂಗಡಿಗರಿಂದ ಗೀಗೀ ಪದ, ಮೃಗವಧೆ ಮಂಜುನಾಥ ಕಲಾತಂಡದಿಂದ ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಿತು. </p>.<h3><strong>ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ:</strong> </h3>.<p>ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೆಗ್ಡೆಕೆರೆ ವಿದ್ವಾನ್ ಮುರಳೀಧರ ಕೆದ್ಲಾಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸುನಂದಮ್ಮ, ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಎನ್.ಕೆ.ನಾಗರಾಜ್, ಚಂದ್ರಶೇಖರ (ಪುಟ್ಟಣ್ಣ) ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. </p>.<h3><strong>ಆಕರ್ಷಕ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಾಲಂಕಾರ:</strong> </h3>.<p>ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಾಲಂಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಎರಡೂ ಇಕ್ಕೆಲದಲ್ಲಿ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇಡೀ ಆವರಣ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಾಲಂಕಾರದಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡು ಬಂತು. ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿನ ವ್ಯಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಜೋರಾಗಿತ್ತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>