ಗೋವು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ

ಶಿಕಾರಿಪುರ: 'ಗೋವು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ತಡೆಯಲು ಹೋದ ಯುವಕರ ಮೇಲೆ ಖವಾಸಪುರದಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಗೋವು ಕಳವು ಅವ್ಯಾಹತವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಪೊಲೀಸರು ಜಾಣಮೌನ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಂಯೋಜಕ ಸಂತೋಷ್ ನಾಯ್ಕ ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಮೇ 15ರಂದು ಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಮ್ಮೆ, ಎರಡು ಹಸು ಕಳವು ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಬೆನ್ನತ್ತಿ ಹೋದಾಗ ಖವಾಸಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಾಂಗದವರು ಹೊಡೆದು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ನೀಡಿದರೂ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ. 'ನಾವೇ ಆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತೆರಳುವುದಿಲ್ಲ ನೀವು ಯಾಕೆ ಹೋದಿರಿ' ಎಂದು ಪೊಲೀಸರೇ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವಷ್ಟು ಗೋವು ಕಳ್ಳರು ಬಲಾಢ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಗೊದ್ದನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಸಚಿನ್, ಶಿವರಾಮ್ ಅವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಎದುರು ನಿರಂತರ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತೊಗರ್ಸಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಹೋರಿಯನ್ನು ಕಳವು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಶಿರಾಳಕೊಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಖಸಾಯಿಖಾನೆಗೆ ಹೋಗಲು ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಬಿಡದೆ ಕೂಡಿಹಾಕಿದ್ದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಭದ್ರಾವತಿ, ಸಾಗರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಅಕ್ರಮ ಗೋವಧೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸರು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜ್ ಭಜರಂಗಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆ ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರಾಂತ ಪ್ರಮುಖ ಶಿವರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್, ಮುಖಂಡ ಶರತ್, ಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮೇಶ್, ಸಚಿನ್, ಶಿವರಾಮ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>