ವಿದ್ಯುತ್ ಖಾಸಗೀಕರಣ ವಿರೋಧಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಧನಂಜಯ ಕರೆ

<p>ಶಿಕಾರಿಪುರ: ‘ರೈತರು, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಭವಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಖಾಸಗೀಕರಣವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ವಿರೋಧಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಮೆಸ್ಕಾಂ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಮುಖಂಡ ಧನಂಜಯ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಸೋಮವಾರ ವಿದ್ಯುತ್ ಖಾಸಗೀಕರಣ ವಿರೋಧಿಸಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ನೌಕರರ ಸಂಘಟನೆ ಹಾಗೂ ರೈತರು ನಡೆಸಿದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಉಚಿತ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿ ಜನರನ್ನು ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದಾಗ ಟಾಟಾ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡದೆ ಓಡಿ ಹೋದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದಲೂ ಸಾವಿರಾರು ಲೈನ್ಮನ್ಗಳು ತೆರಳಿ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಲಾಭಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಸಾಕ್ಷಿ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಖಾಸಗೀಕರಣದಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ನೌಕರರ ಬದುಕು ಬೀದಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ರೈತರ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ಗೆ ಮೀಟರ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಲಾಭದಲ್ಲಿರುವ 19 ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣೆಗೆ ಟಾಟಾ ಕಂಪನಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದನ್ನು ಜನ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಶಿಕಾರಿಪುರ, ಆನವಟ್ಟಿ, ಶಿರಾಳಕೊಪ್ಪ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 15ರಿಂದ 16 ಸಾವಿರ ಐಪಿ ಸೆಟ್ಗಳಿದ್ದು, ಅವುಗಳಿಗೆ 3000ದಿಂದ 4000 ಯುನಿಟ್ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗೆ ನೀಡುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ’ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ವಿದ್ಯುತ್ ಖಾಸಗೀಕರಣದ ವಿರುದ್ಧ ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದು ಪಿ.ವೈ. ರವಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ವಿದ್ಯುತ್ ಖಾಸಗೀಕರಣ ರೈತರಿಗೆ ಮರಣ ಶಾಸನ ಇದ್ದಂತೆ. ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ, ಶಾಂತಿಯುತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕೈಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರಜೆ ಹಾಕಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ’ ಎಂದು ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಉಳಿಸಿ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮೆಸ್ಕಾಂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಶ್ರೀಧರ, ಮಂಜಾನಾಯ್ಕ, ರವಿನಾಯ್ಕ, ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ, ಪ್ರಮೋದ್ ಹಾಗೂ ಮುಖಂಡರಾದ ಬೇಗೂರು ಶಿವಪ್ಪ, ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಮದಗಹಾರನಹಳ್ಳಿ, ಪಚ್ಚಿಗಿಡ್ಡಪ್ಪ ಮೆಸ್ಕಾಂ ನೌಕರರು, ಸಂಘಟನೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260616-42-1704701222</p>