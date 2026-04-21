ಪಾಳು ಬಿದ್ದ ಯಾತ್ರಿ ನಿವಾಸ!

ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಮಠದ

ಶಿಕಾರಿಪುರ: ಪಟ್ಟಣದ ಹುಚ್ಚುರಾಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಇರುವ ಯಾತ್ರಿ ನಿವಾಸ ಹಾಳುಬಿದ್ದಿದೆ. ಅದನ್ನು ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಬಿಸಿಎಂ ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಕೆಡಿಪಿ ಸಭೆಯ ನಿರ್ಣಯ ಈವರೆಗೂ ಜಾರಿಗೊಂಡಿಲ್ಲ.

2011ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದ್ದ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಯಾತ್ರಿ ನಿವಾಸ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಪಾಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ತಾಣವಾಗಿದೆ. 2025ರ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಿ ನಿವಾಸವನ್ನು ಬಿಸಿಎಂ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಆರಂಭಿಸುವುದಕ್ಕೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಡಿಪಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿತು.

ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಧರ್ಮಾದಾಯ ದತ್ತಿಗಳ ಇಲಾಖೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಿ ನಿವಾಸ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಟ್ಟರೆ ಬಿಸಿಎಂ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಆರಂಭಿಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬರಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯದ್ದರಿಂದ ಕಟ್ಟಡ ಬಳಕೆಯಾಗದೇ ಪಾಳುಬಿದ್ದಿದೆ.

ಯಾತ್ರಿ ನಿವಾಸವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಬಾರಿ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದರೂ, ಅದರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಬೆಡ್, ಫ್ಯಾನ್, ವೈರ್, ಟೈಲ್ಸ್, ಅಡುಗೆ ಪರಿಕರ, ಮಂಚ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಕೆಲವರು ಕಳವು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದುರಸ್ತಿಗೆ ₹ 35 ಲಕ್ಷ ಬೇಕಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಎಂ ಇಲಾಖೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 25 ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳಿದ್ದು, 4 ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿವೆ. ಯಾತ್ರಿ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ 100 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಬಹುದು. 5 ದೊಡ್ಡ ಕೊಠಡಿಗಳು, ಡೈನಿಂಗ್ ಹಾಲ್, ಕಚೇರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ 2 ಕೊಠಡಿ, ಸುತ್ತಲೂ ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಜಾಗವಿದೆ.

'ಯಾತ್ರಿ ನಿವಾಸ ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹ 50,000 ಬಾಡಿಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಜತೆಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲಿನ ಪರಿಕರಗಳು ಕಳ್ಳರ ಪಾಲಾಗುವುದು ತಪ್ಪುತ್ತದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಶಿಕಾರಿಪುರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಹಳೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ.ನ.ಮಂಜಪ್ಪ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ