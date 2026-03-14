ಶಿಕಾರಿಪುರದಲ್ಲಿ ಆದಿಶಕ್ತಿ ದೇವಿಯ ಕೆಂಡಾರ್ಚನೆ

ಶಿಕಾರಿಪುರ: ಮನುಷ್ಯನ ಅಹಂಕಾರ ಗುಣ ಅಡಗಿ 'ಮಾನವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ' ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಮೂಡಲು ದೈವಭಕ್ತಿ, ಗುರುವಿನ ಪ್ರೇರಣೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ಕಡೆನಂದಿಹಳ್ಳಿ ತಪೋಕ್ಷೇತ್ರದ ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.

ಪಟ್ಟಣದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆದಿಶಕ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಕೆಂಡಾರ್ಚನೆ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ವಿಶ್ವವೇ ತಲ್ಲಣವಾಗುವ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಮೇಲೆ, ದೇವರ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆಯೇ ಕಾರಣ. ಯುದ್ಧ ಎಂಬ ಅಹಂಕಾರ ಹೋಗಿ ಶಾಂತಿ ಎಂಬ ಮಾನವೀಯ ಗುಣ ಬರುಬೇಕು ಎಂದರೆ ಭಕ್ತಿ, ಗುರುವಿನ ಪ್ರೇರಣೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದರು.

ಪೂಜೆ, ಪುನಸ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಧರ್ಮದ ಆಚರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮನಸ್ಸಿನ ಅಂತರಾಳದಿಂದ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸುರಗಿಹಳ್ಳಿ ಮಹಾಂತ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದರು.

ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾದ ಕೆಂಡಾರ್ಚನೆಯಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಭಕ್ತರು ಕೆಂಡ ಹಾಯ್ದು ದೇವಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ನಡೆಯಿತು.

ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕುಬೇಂದ್ರ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಪುರೋಹಿತ ಶಿವಯ್ಯ ಎನ್. ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಅರ್ಚಕ ಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಮೇಶ್ ಲೋಂಡೆ, ಭದ್ರಾಪುರ ಹಾಲಪ್ಪ, ದಾವಣಗೆರೆ ಮಂಜಣ್ಣ, ವಿಶ್ವನಾಥ್, ಮಾಳೂರು ಮಾರುತಿ, ಹಿರೇಕೆರೂರು ಸುನಿಲ್ ಅಗಲವಾಲ್, ನರಸಾಪುರ ಮಂಜಣ್ಣ, ಮಾಸ್ತಿ ಬೈಲ್ ಮಂಜಣ್ಣ, ಹೊಸಳ್ಳಿ ರಮೇಶ್, ಸುಣ್ಣದಕೊಪ್ಪ ಕಲ್ಲನಗೌಡ, ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ದರು.