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'ಆರೋಗ್ಯಯುತ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಅನಿವಾರ್ಯ' - ಶಾಸಕ ಬಿ.ವೈ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 17 ಜೂನ್ 2026, 0:56 IST
Last Updated : 17 ಜೂನ್ 2026, 0:56 IST
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