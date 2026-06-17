'ಆರೋಗ್ಯಯುತ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಅನಿವಾರ್ಯ' - ಶಾಸಕ ಬಿ.ವೈ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ

<p>ಶಿಕಾರಿಪುರ: ‘ಆರೋಗ್ಯಯುತ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಅನಿವಾರ್ಯ’ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಬಿ.ವೈ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿಯ ರೈತ ಸಂಗಪ್ಪ ಅವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಬಿಜೆಪಿ ರೈತ ಮೋರ್ಚಾ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ‘ಖೇತ್ ಬಚಾವೋ’ ಆಂದೋಲನ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ರಸಗೊಬ್ಬರ, ಔಷಧಿ ಬಳಕೆಯ ಪರಿಣಾಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಡಿಕೆ, ತಂಬಾಕು ತಿನ್ನದ ತಾಯಿಗೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದಿರುವ ಕುರಿತು ಮುಖಂಡರೊಬ್ಬರು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 2 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 3 ರಿಂದ 4 ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕಳವಳಕಾರಿ ಸಂಗತಿ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಮಳೆ, ಬರ ರೈತನನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಬೆಲೆಯೂ ದೊರೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯಿಂದಾಗಿ ಲಾಭಗಳು ಹೆಚ್ಚಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದರತ್ತ ರೈತರು ಮುಂದಾಗಬೇಕು. ಮೊದಲ ಎರಡು ವರ್ಷ ಇಳುವರಿ ಕುಂಠಿತಗೊಂಡರೂ ನಂತರ ಉತ್ತಮ ಫಸಲು ಸಿಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ರೈತ ಮೋರ್ಚಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಂಬೆಗೊಂದಿ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಪ್ಪ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯೋಗಿಶಪ್ಪ ಹುಲುಗಿನಕೊಪ್ಪ, ಮುಖಂಡರಾದ ಕೆ.ಎಸ್. ಗುರುಮೂರ್ತಿ, ಕುಮಾರನಾಯ್ಡು, ಧನಂಜಯ್, ರುದ್ರೇಶ್, ಗಿರೀಶ್, ರೇವಣಪ್ಪ ಕೊಳಗಿ, ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಸಂಕ್ಲಾಪುರ, ಮಹದೇವ ಪಾಟೀಲ್, ಹನುಮಂತಪ್ಪ ತೊಗರ್ಸಿ, ಪರಮೇಶಪ್ಪ ಹಿತ್ತಲ, ಚೆನ್ನವೀರಶೆಟ್ಟಿ, ವಸಂತಗೌಡ ಸೇರಿ ಇತರರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260617-42-10487476</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>