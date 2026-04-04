ಗಿಡ್ಡೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಹಾದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ

ಶಿಕಾರಿಪುರ: ದೇವಸ್ಥಾನ ಗಂಟೆಗಿಂತ ಶಾಲೆ ಗಂಟೆ ಮೊಳಗಿದಾದ ಭವ್ಯ ಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಧ್ಯ ಎನ್ನುವ ಮಾತು ಸತ್ಯ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಬಿ.ವೈ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ದೊಡ್ಡಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಗಿಡ್ಡೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂರ್ವ ಮಹಾದ್ವಾರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಪಟ್ಟಣದ ಕಾನಗುಡಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಗಿಡ್ಡೇಶ್ವರ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಪಕ್ಷಭೇದ ಮರೆತು ಬಿಜೆಪಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಮನವೊಲಿಸಿ ಅನುದಾನ ಕೊಡಿಸೋಣ. ಚುನಾವಣೆ ನಂತರ ಪಕ್ಷ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಗತ್ಯ ಇರುವವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನ ತಲುಪಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದಂತೆ ಶೋಷಿತ, ತಳ ಸಮುದಾಯಗಳು ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸದೆ ಮೊದಲು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಿದಾಗ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಬಲರಾಗಬಹುದು. ಶಿಕ್ಷಣ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸಾಗಿದರೆ ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣ ತಾನಾಗಿಯೇ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೃಷಿಕ ಸಮಾಜದ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಹೇಶ್ ಹುಲ್ಮಾರ್ ₹ 10 ಲಕ್ಷ, ಕಮಲಮ್ಮ ಹುಲ್ಮಾರ್ ₹ 8 ಲಕ್ಷ, ಡಿ.ಆರ್. ರಾಘವೇಂದ್ರ ₹ 5 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಮಹಾದ್ವಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮಹೇಶ್ ಹುಲ್ಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಗೋಣಿ ಮಾಲತೇಶ್, ಗಿಡ್ಡೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಶೋಕ್ ನಗರದ, ಪುರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸುನಂದ ಮಂಜುನಾಥ ಬಾಳೆಕಾಯಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಹಾಲಿಂಗಪ್ಪ, ರಮೇಶ್ ಗುಂಡ, ಫಾಲಾಕ್ಷಪ್ಪ, ರೇಣುಕಸ್ವಾಮಿ, ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಬಡಗಿ ಪಾಲಾಕ್ಷಪ್ಪ, ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಭರತ್, ಗೋಣಿ ಶಕುಂತಲಮ್ಮ, ಹರಳೆಣ್ಣೆ ಗಿರೀಶ್, ಭಂಡಾರಿ ಮಾಲತೇಶ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>