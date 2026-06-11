ಶಿಕಾರಿಪುರ ಹುಚ್ಚುರಾಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಜೂನ್‌ 13ರಂದು ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ

<p>ಶಿಕಾರಿಪುರ: ಅಧಿಕಮಾಸದ ಅಂಗವಾಗಿ ಜೂನ್ 13ರಂದು ಹುಚ್ಚುರಾಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬರುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಎಪಿಎಂಸಿ ವರ್ತಕರು, ರೈಸ್ಮಿಲ್ ಮಾಲೀಕರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮುಖಂಡ ಕರಿಬಸಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಹಮಾಲರ ಸಂಘ, ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಮಾಲೀಕರು, ವಾಹನ ಚಾಲಕರು, ಎಪಿಎಂಸಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಅಧಿಕಮಾಸ, ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣದ ಹುಚ್ಚುರಾಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ 12 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6ರಿಂದ 11ರವರೆಗೆ ಉಪಾಹಾರ, ಬಳಿಕ ಸಂಜೆ 6ರವರೆಗೆ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ವರ್ತಕರಾದ ಮಹಾರುದ್ರಪ್ಪ, ಚನ್ನೇಶ್, ಗಜಾನನ, ನಾಗರಾಜ್, ಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಲಕ್ಷ್ಮಣನಾಯ್ಕ, ಪ್ರಭು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್, ನಾಗಸ್ವಾಮಿ, ದಯಾನಂದ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹಿರೇಮಠ, ಸಿದ್ದೇಶ್, ಭರತ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260611-42-1320103941</p>