ಶಿಕಾರಿಪುರ: 'ಒಳಚರಂಡಿ ಮ್ಯಾನ್ ಹೋಲ್ ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಪುನಃ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರದ ಹಣ ವ್ಯಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಮಾಸೂರು ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.</p>.<p>ರಾಜ್ಕಮಲ್ ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿ ಎದುರು ಮ್ಯಾನ್ಹೋಲ್ ರಿಪೇರಿಗೆಂದು ಅದನ್ನು ಒಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆಗ ನಾಗರಿಕರು, 'ಪಟ್ಟಣದ ಹಲವು ಕಡೆ ಮ್ಯಾನ್ಹೋಲ್ ಹಾಳಾಗಿ ನಾಗರಿಕರು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಇದ್ದ ಮ್ಯಾನ್ಹೋಲ್ ಒಡೆದು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>'ಪಟ್ಟಣದ ಹತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡೆ ಸುಸ್ಥಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮ್ಯಾನ್ಹೋಲ್ಗಳನ್ನೇ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಹಣಕ್ಕೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಲ್ ಮಾಡುವ ಹುನ್ನಾರ ಅಡಗಿದೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹಾಳಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಪಟ್ಟಣದ ಒಳಚರಂಡಿಗೆ ₹ 100 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೊತ್ತ ವ್ಯಯಿಸಿದ್ದರೂ ಈವರೆಗೂ ಒಳಚರಂಡಿ ನೀರು ಕೊನೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಅವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಡುವ ಯೋಜನೆ ಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಜಯಕರ್ನಾಟಕ ವೇದಿಕೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಯ್ಯ ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>'ವಿರಕ್ತಮಠದಿಂದ ನಗರದ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಮನೆವರೆಗಿನ 8ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡೆ, ಬೋಗಾರ ಓಣಿಯಿಂದ ಮಾರಿಕಾಂಬ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗಿನ ಹಲವು ಕಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವ ಮ್ಯಾನ್ಹೋಲ್ಗಳನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಳಾಗಿರುವ ಮ್ಯಾನ್ಹೋಲ್ ರಿಪೇರಿಗೆ ಆಕ್ಷೇಪ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮ್ಯಾನ್ಹೋಲ್ಗಳನ್ನು ಪುನಃ ಒಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಮ್ಯಾನ್ಹೋಲ್ ರಿಪೇರಿಗೆ ₹ 4,000 ವ್ಯಯಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಜನರ ತೆರಿಗೆ ಹಣ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೆ ಅಗತ್ಯ ಇರುವ ಕಡೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ಪುರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ನಗರದ ರವಿಕಿರಣ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>