ವರ್ಷವಾದರೂ ಬದಲಾಗದ ಪೌತಿ ಖಾತೆ; ಪುರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯೆ ಆಕ್ರೋಶ

ಶಿಕಾರಿಪುರ: ಇಲ್ಲಿನ ಪುರಸಭೆಯ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯೆಯ ಪತಿ ನಿಧನರಾಗಿ ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಪೌತಿಖಾತೆ ಆಗಿಲ್ಲ.

'ಪತಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಅವರು ವಾಸವಿರುವ ಆಶ್ರಯ ಮನೆಯನ್ನು ನನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಖಾತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು 2025ರ ಮೇ 12ರಂದು ಸರಸ್ವತಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಅದು ಈವರೆಗೂ ಖಾತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜತೆ ಗುರುವಾರ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆಸಿದರು.

'ಪುರಸಭೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಖಾತೆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ 15ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಎಡತಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರತಿಬಾರಿಯೂ ಸಬೂಬು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

'ಕಡತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರಜೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಖಾತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತಡವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸುರೇಶ್ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ರಜೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೂ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಕಡತ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಕೇಳಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ವಾಪಸ್ ಮರಳಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ