ಮುನಿಯಪ್ಪಗೆ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಬೇಕು-ಬಸವರಾಜ್ ಮುಗಳಗೆರೆ

<p>ಶಿಕಾರಿಪುರ: ‘ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರಾದ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಮಾದರ ಮಹಾಸಭಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವರಾಜ್ ಮುಗಳಗೆರೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಏಳು ಬಾರಿ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ, 10 ವರ್ಷ ಸಚಿವರಾಗಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ದುಃಖ, ದುಮ್ಮಾನಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಳವರ್ಗದ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನದ ಜತೆ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಖಾತೆ ನೀಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಎಡಗೈ ಶೋಷಿತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಒತ್ತಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಬಸವಂತಪ್ಪ ಮಾಯಕೊಂಡ, ಆರ್.ಬಿ.ತಿಮ್ಮಾಪುರ, ರೂಪಾ ಶಶಿಧರ್, ಎಚ್.ಆಂಜನೇಯ ಅವರಿಗೆ ಎಂಎಲ್ಸಿ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಬಸವರಾಜ್ ರೋತೆ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡರಾದ ಶೇಖರಪ್ಪ ಗೊಗ್ಗ, ಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ ದೂಪದಹಳ್ಳಿ, ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಶಿಕ್ಷಕ, ದೊಣ್ಣೆಪ್ಪ ಇಟ್ಟಿಗೆಹಳ್ಳಿ, ಬಸವರಾಜ್ ಮಾರವಳ್ಳಿ, ಹೊಳೆಯಪ್ಪ ಗಾಮ, ಸುರೇಶ್ ಮತ್ತಿಕೋಟೆ, ಸುಧಾಕರ ಈಸೂರು, ಹೊಳೆಯಪ್ಪ ಇತರರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260611-42-376779510</p>