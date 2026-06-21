ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಹಾರ ನೀಡಿದರೆ ಹಸು ಹೆಚ್ಚು ಹಾಲು ಕೊಡುತ್ತದೆ: ಬಿ.ಟಿ.ಕಿಶೋರ್

<p>ಶಿಕಾರಿಪುರ: ‘ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಹಾರ ನೀಡಿದರೆ ಹಸು ಹೆಚ್ಚು ಹಾಲು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಹಸುವಿನ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಹದಗೆಡುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಸಂಡ ಪಶು ಉತ್ಪನ್ನ ತಯಾರಿಕೆ ಘಟಕದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಿ.ಟಿ.ಕಿಶೋರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಮೀಪದ ಸಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಮಹಿಳಾ ಸದಸ್ಯರಿಗಾಗಿ ನಡೆದ ಮಾಹಿತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ಪಶು ಉತ್ಪನ್ನ ತಯಾರಿಕೆ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಚ್ಚಾ ಪದಾರ್ಥ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರೈತರಿಂದಲೇ ಮೇವು, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಖರೀದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ದರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕಿ ಜೆ.ಎಂ. ಶ್ವೇತಾ, ಹಣಕಾಸು ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಬಿ.ಗುಡದಯ್ಯ, ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಬಿ.ನರೇಂದ್ರನಾಥ್, ಗಿರಿರಾಜು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260621-42-1942498709</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>