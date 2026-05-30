ಮಳೆಹಾನಿ: ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ವಿತರಣೆ

<p>ಶಿಕಾರಿಪುರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಸುರಿದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿರುವ ಪರಿಹಾರದ ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ಈಚೆಗೆ ಶಾಸಕ ಬಿ.ವೈ.ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ವಿತರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮನೆ ಎದುರಿನ ತಗಡಿನ ಶೆಡ್ ಬಿದ್ದು ಮೃತಪಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅರಶಿಣಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ನಿಸ್ಸಾರ್ ಅಹಮದ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ₹5 ಲಕ್ಷ ಚೆಕ್, ಅಡಿಕೆ ನಾಶಗೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬನ್ನೂರಿನ ರೈತ ಶಶಿಕುಮಾರ್ಗೆ ₹2 ಲಕ್ಷ ಚೆಕ್, ರಾಗಿಕೊಪ್ಪ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಮರಬಿದ್ದು ಕುರಿಗಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ಮಾಲೀಕ ನವುಲಿಹಾಳ್ನ ಮಾಯಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ₹20,000 ಚೆಕ್ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>'ಮಳೆ ಹಾನಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಚೆಕ್ ಸರ್ಕಾರದ ಸಣ್ಣ ಸಹಾಯಧನ ಮಾತ್ರ. ಅದನ್ನು ದುಂದುವೆಚ್ಚ ಮಾಡದೆ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ವಾಣಿ, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260530-42-1665701611</p>.