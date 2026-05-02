ಧರ್ಮ: ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯದ ನೆಲೆಗಟ್ಟು

ಶಿಕಾರಿಪುರ: 'ಧರ್ಮದ ಇರುವಿಕೆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ– ನೆಮ್ಮದಿ ನೆಲೆಸಿದೆ' ಎಂದು ಸಂಸದ ಬಿ.ವೈ.ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲ್ಮನೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಉದ್ಘಾಟನೆ, ಕಳಸಾರೋಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಕಾನೂನಿಗೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಜನರು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಗೌರವ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮವನ್ನೂ ಆಚರಿಸುವ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಲು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಧರ್ಮದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯಪರ ಚಿಂತನೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದೆ. ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವ ಧರ್ಮ ಯಾವುದೇ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಮೂಲ ತತ್ವ ಆಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರೂ ಧರ್ಮದ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಾಳಿ ಬದುಕಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಪಾಂಡೋಮಟ್ಟಿಯ ಗುರುಬಸವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ನಂದಿಗುಡಿ ಮಠದ ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಕೋಣಂದೂರು ಶಿವಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಠದ ಶ್ರೀಪತಿ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಜಡೆ ಹಿರೇಮಠದ ಘನಬಸವ ಅಮರೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ರಟ್ಟೀಹಳ್ಳಿ ಶಿವಲಿಂಗ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ದಿಂಡದಹಳ್ಳಿ ಪಶುಪತಿ ಶಿವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಧರ್ಮಸಭೆಗೂ ಮುನ್ನ ಶ್ರೀಗಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳಸಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿತು. ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎಂ.ಸಿದ್ಧಪ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಮುಖಂಡರಾದ ವೈ.ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ, ಜಿ.ಸುರೇಶ್, ಅರುಂಧತಿ ರಾಜೇಶ್, ಎ.ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ, ಕರಿಬಸಪ್ಪ, ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಜನ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>