ಶಿಕಾರಿಪುರ: 'ಹೊಸ ಫುಡ್ಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಪಟ್ಟಣದ ಬೀದಿಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರು ಗಮನಹರಿಸಲಿ ಎಂಬ ಆಶಯವೂ ಅವರದ್ದಾಗಿದೆ.

'ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ 250ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೀದಿಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿದ್ದು, ಅವರ ಪೈಕಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದ ಸುತ್ತಲಿನ 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಗಡಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ₹ 80 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಫುಡ್ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದು, ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪಟ್ಟಣದ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ವೃತ್ತ, ಹುಚ್ಚುರಾಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮೀಪ, ಬಸವೇಶ್ವರ ಪುತ್ಥಳಿ ಸಮೀಪ ಫುಡ್ಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮೊದಲಿದ್ದ ಜಾಗೆಯಲ್ಲೇ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ' ಎನ್ನುವುದು ಬೀದಿಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

'ಹೊಸ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೂ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರವೇ ಜಾಗ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಪಟ್ಟಣದ ಹಲವು ಕಡೆ ಫುಡ್ಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಪುರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಪಟ್ಟಣದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಮತ್ತು ಪಾದಚಾರಿಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುವಷ್ಟು ಬೀದಿಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಹಣ್ಣು, ಹೂವಿನ ಗಾಡಿಗಳು ಅಲ್ಲಿಯ ಕಾಯಂ ನಿವಾಸಿಗಳದ್ದೇ ಆಗಿವೆ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರು ಗಾಡಿ ತಂದಿಟ್ಟಾಗ ಗಲಾಟೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಆದರೂ ಇಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕುರಿತು ಪುರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪೊಲೀಸರು ಮೌನವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿದ್ದ ಬೀದಿಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರನ್ನು ಎತ್ತಂಗಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಇರುವ ಕಡೆ ಗಮನ ನೀಡಬೇಕಾದ ಪುರಸಭೆ ಹೊಸ ಫುಡ್ಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ ಎಂಬುದು ನಗರದ ನಿವಾಸಿ ಸ.ನ. ಮಂಜಪ್ಪ ಅವರ ಆರೋಪ.

ಅರ್ಹರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿ

ಬೀದಿಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಮನೆಕಟ್ಟಿ ಬಾಡಿಗೆ ನೀಡಿದವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಪುರಸಭೆ ಮಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವರು ಮಾತ್ರ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಹ ಬೀದಿಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು. ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಚಾನಲ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣಿನ ಅಂಗಡಿ ಇದ್ದರೂ ತೆರವುಗೊಳಿಸದೆ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸುಂದರ ಪಟ್ಟಣ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪುರಸಭೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಬೀದಿಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಮಾಡುವ ಆರೋಪದಲ್ಲಿರುವ ನಿಜವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕೂಡಲೇ ಪರಿಹಾರ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ.

ಬೀದಿಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ನಮ್ಮೂರಿನ ನಿವಾಸಿಗಳೇ. ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಯದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಚರ್ಚಿಸಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡೋಣ.
- ಭರತ್, ಪುರಸಭೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಶಿಕಾರಿಪುರ