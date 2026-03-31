‘ಜನ್ಮದಿನವು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಲಿ’

ಶಿಕಾರಿಪುರ: 'ನೂರಾರು ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತು ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಜನ್ಮದಿನ, ದ್ವಾದಶ ಪಟ್ಟಾಧಿಕಾರ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಡೇನಂದಿಹಳ್ಳಿ ತಪೋಕ್ಷೇತ್ರದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇತರರಿಗೆ ಆದರ್ಶರಾಗಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಎಂಎಡಿಬಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಎಸ್.ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಜಂಗಮ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಕಡೇನಂದಿಹಳ್ಳಿ ತಪೋಕ್ಷೇತ್ರದ ರೇವಣಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ 36ನೇ ಜನ್ಮದಿನ, ಪಟ್ಟಾಧಿಕಾರದ ದ್ವಾದಶ ವರ್ಧಂತಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸದೆ ಸಭಾಭವನಕ್ಕೆ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಗೌರವಿಸಿ, ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಮೆಚ್ಚುವಂತಹದ್ದು 'ಎಂದರು.</p>.<p>'ಸನ್ಯಾಸ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಸಮಾಜವೇ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ಮನೆ. ನಮ್ಮ ಮಠದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, 12 ವರ್ಷ ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸಿರುವುದಕ್ಕೂ ಸಮಾಜವೇ ಕಾರಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ನೆಪವಾಗಿದೆ. ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಸೈನಿಕರಿದ್ದಂತೆ. ಅವರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ವಿಚಾರಿಸುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ' ಎಂದು ರೇವಣಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡರಾದ ಬೆಂಡೆಕಟ್ಟೆ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ, ಪಟ್ಟದಸ್ವಾಮಿ, ಪಂಚಾಕ್ಷರಯ್ಯ, ವೈ.ದೇವರಾಜ್, ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಶಿವಪ್ಪಯ್ಯ ಪಟೇಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರು, ಪುರಸಭೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>