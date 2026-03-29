ಶಿಕಾರಿಪುರ: ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗೆ ‘ವಿಶಿಷ್ಟ’ ದಂಡ

ಶಿಕಾರಿಪುರ: ಸಂಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗಾ ಇರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಸಿ.ಸಿ.ಟಿ.ವಿ. ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಗಮನಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೊಂಡಿದೆ.

ಇಲ್ಲಿನ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್, ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತ, ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ವೃತ್ತ, ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ವೃತ್ತ, ಹುಚ್ಚುರಾಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮೀಪ, ಸಂತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹೀಗೆ 32 ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸರ್ ಚಾಲಿತ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದು ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ಪಟ್ಟಣದ ಗ್ರಾಮಾಂತರ, ಪಟ್ಟಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದಲೆ ಜನರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ, ಎಚ್ಚರಿಕೆ, ಸೂಚನೆ ನೀಡುವ ಕೆಲಸವೂ ಆಗುವಂತಹ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಳವಡಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ₹ 40 ಲಕ್ಷ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದಾಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು, ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಹಾಕದೆ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವುದು, ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜನ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದು, ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ರಹಿತ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪೊಲೀಸರು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ದಂಡ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರಮುಖ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನ ಸೇರುವುದು, ಗಲಾಟೆಯಂಥ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದರೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಲಿದ್ದು ಗಲಭೆಕೋರರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಪಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಈಗಾಗಲೇ ಠಾಣೆಯಿಂದಲೇ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಳವಡಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸದವರಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜಿಪಿಎಸ್ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರ ತೆಗೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸಂಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸದ ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ದಂಡದ ರಸೀದಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಪಟ್ಟಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕವೇ ಪಾವತಿಸಬಹುದು. ಬೆಂಗಳೂರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗದಂಥ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಆಧುನಿಕ ಸಂಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸೌಲಭ್ಯ ಇದೀಗ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೂ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ.

ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸಂಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಆಗಿದೆ — ಕೆ.ವಿ. ಕೇಶವ, ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ, ಶಿಕಾರಿಪುರ