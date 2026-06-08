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ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ–ಮಳೆ: ಬಿದ್ದ ಅಡಿಕೆ ಮರ ಕಡಿದು ಸಾಗಿಸಲು ಸಂಕಷ್ಟ

ವೆಂಕಟೇಶ ಜಿ.ಎಚ್.
Published : 8 ಜೂನ್ 2026, 5:03 IST
Last Updated : 8 ಜೂನ್ 2026, 5:03 IST
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ಅಡಿಕೆ ಸಸಿಗಳಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್..
ಭದ್ರಾವತಿ ಸೊರಬ ಸಾಗರ ಶಿಕಾರಿಪುರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಪಕ್ಕದ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಬಾರಿ ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ ಸುರಿದ ಮಳೆ–ಗಾಳಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳು ನೆಲಕಚ್ಚಿವೆ. ಬಿದ್ದ ಮರಗಳ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಸಸಿಗಳ ನೆಡಲು ಬೆಳೆಗಾರರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಏಕಾಏಕಿ ಅಡಿಕೆ ಸಸಿಗೆ ಭಾರೀ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದಿದೆ. ‘ಸಸಿಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬೆಲೆಯೂ ಗಗನಮುಖಿ ಆಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅಡಿಕೆ ಸಸಿ ₹ 35ರಿಂದ ₹ 40ಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷ ₹ 150 ಆಗಿದೆ. ಎರಡು ವರ್ಷದ ಸಸಿಗೆ ₹ 300ರಿಂದ ₹ 350 ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಣ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದರೂ ಸಸಿ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ನರ್ಸರಿಗಳಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿ ದರ ತೆರಬೇಕಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಂಪಳ್ಳಿಯ ಬೆಳೆಗಾರ ಬಸವರಾಜ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ShivamoggaRain effect

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