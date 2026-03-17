ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಪರ್ಯಾಯದತ್ತ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರ ಚಿತ್ತ

<p><strong>ಶಿವಮೊಗ್ಗ:</strong> ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಯದ ಬಿಸಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ತಟ್ಟಿದೆ. ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರು ಈಗ ಪರ್ಯಾಯ ಇಂಧನ ಮೂಲದತ್ತ ಚಿತ್ತ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಖ ಬೇಡುವ ಖಾದ್ಯಗಳ ತಯಾರಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಬಾಲರಾಜ್ ಅರಸ್ ರಸ್ತೆಯ ಮಥುರಾ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಳಕೆ ಬದಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಗೂ ಗೇರು ಬೀಜದ ಸಿಪ್ಪೆ ಬಳಸಿ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸೌದೆ ಒಲೆ, ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಹಾಗೂ ಇದ್ದಿಲು ಒಲೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p><strong>ಇಂದಿನಿಂದ ದೋಸೆ ಇಲ್ಲ:</strong></p>.<p>‘ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ತೈಲ ಕಂಪೆನಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಲ್ಲಿಸಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪರ್ಯಾಯದ ಆಯ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಶಾಖ ಬೇಡುವ ಕಾರಣ ದೋಸೆ ತಯಾರಿ ಮಂಗಳವಾರದಿಂದ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಅನ್ನ–ಸಾಂಬಾರ್, ಇಡ್ಲಿ, ಖಾರಾಬಾತ್ ಕೊಡಲಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಮಥುರಾ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರು ಹಾಗೂ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎನ್. ಗೋಪಿನಾಥ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>‘ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಗೋಡಂಬಿ ಸಿಪ್ಪೆಯ ಒಲೆಯೊಂದನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಅದು ಈಗ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಬಾಲರಾಜ ಅರಸ್ ರಸ್ತೆಯ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ನ ಮಾಲೀಕ ಸುಧಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಪೂರಿ, ಬನ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕರಿಯುವ ಖಾದ್ಯಗಳ ತಯಾರಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಬೇಯಿಸುವ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಅಡುಗೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಒತ್ತು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೋಮವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಿಂದ ಅನ್ನ–ಸಾಂಬಾರ್ ಮಾತ್ರ ಚಪಾತಿ, ಪರೋಟಾ ಕೊಡುವುದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು. </p>.<p>‘ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪೂರಿ, ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್, ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ತಯಾರಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವಲಕ್ಕಿ, ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲು ದಿನವಿಡೀ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದ ದೋಸೆ ಈಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7ರಿಂದ 10ರವರೆಗೆ ಸಂಜೆ 5ರಿಂದ 8ರವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಊಟಕ್ಕೆ ಚಪಾತಿ ಬದಲಿಗೆ ತಂದೂರಿ ರೋಟಿ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಬೆಯಿಂದ ರವೆ ಇಡ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಕಿ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಬಿ.ಎಚ್. ಮಥುರಾ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಾಲೀಕ ರಾಜಣ್ಣ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಧ್ಯಮ, ಸಣ್ಣ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗಳು ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿವೆ. ಎಸ್ಮಾ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಹೋಟೆಲ್ನವರು ಬಳಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಎರಡು ದಿನ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರೆದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ ಚಿತ್ರಣ ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಹೊಳ್ಳ.</p>.<p>‘ಕಟ್ಟಿಗೆ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಾರರು ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಹೋಟೆಲ್ ತೆರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮುಚ್ಚುತ್ತೇವೆ. ತುಂಬಾ ಒದ್ದಾಡಿಕೊಂಡು ನಡೆಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><strong>ತರಕಾರಿ ಅಗ್ಗ, ಕಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ವಳ:</strong></p>.<p>ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆಯ ವ್ಯತ್ಯಯದಿಂದ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಖಾದ್ಯಗಳ ತಯಾರಿ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಸಿಲಿಂಡರ್ಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಮೂಲವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕಟ್ಟಿಗೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಲೆಯೂ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದೆ.</p>.<div><blockquote>ವಹಿವಾಟು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೋಟೆಲ್ ಪಿಜಿ ಹಾಗೂ ಬೇಕರಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ</blockquote><span class="attribution"> ಡಿ.ಸತೀಶ್ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ </span></div>.<div><blockquote>ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗದೇ ಗೋಲಿ ಬಜ್ಜಿ ಬೋಂಡಾ ಸೂಪ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಲ್ವಾ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಂಜೆಗೆ ದೋಸೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟವ್ ಬಳಸಿ ಇಡ್ಲಿ ಅನ್ನ–ಸಾಂಬಾರ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ</blockquote><span class="attribution">ಮಧುಮಿತಾ ಸಾಯಿವರಂ ಹೋಟೆಲ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ</span></div>.<p><strong>ಎಲ್ಪಿಜಿ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ</strong> <strong>ಅನಗತ್ಯ ದಾಸ್ತಾನು ಬೇಡ; ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಬಾರದು. ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ಕವಳಿಕಟ್ಟಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಗ್ರಾಹಕರು ಒಂದು ರೀಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪಡೆದ ನಂತರ ಸಿಂಗಲ್ ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಾಗಿ 25 ದಿನಗಳ ಅಂತರದ ನಂತರ ಮತ್ತು ಡಬ್ಬಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಗೃಹ ಬಳಕೆಯವರು 30 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಾಗಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬಾರದು. ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಆಹಾರ ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯವಾಣಿ ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಮೊ.ಸಂ: 9148267229 ಮತ್ತು 9844214270ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><strong>38 ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ</strong> </p><p>ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಳಸುವುದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರೊಬೆಷನರಿ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಹೇಂದ್ರಕುಮಾರ್ ಬಾಬು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಿ. ಸತೀಶ್ ನಿರೀಕ್ಷಕರಾದ ರಾಜಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಮನೋಜ್ರಾವ್ ಒಳಗೊಂಡ ತಂಡ ಭಾನುವಾರ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ 38 ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಬೀದಿ ಬದಿ ತಾರಾ ಹೋಟೆಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ತಂಡ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು ನಾಲ್ಕು ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಐದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಹೆಚ್ಚಳದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸರ್ವರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಯುದ್ಧ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ದಿನ ನಡೆಯಲಿದೆಯೋ ಎಂಬ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ಗೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಿ. ಸತೀಶ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. </p>.<p><strong>ಸೌದೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆ</strong> </p><p>ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಿಗಾ ಉರುವಲು ಸೌದೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಡು ಕಡಿಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ನಿಗಾ ವಹಿಸಿದೆ. 'ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸೂಚನೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಗಸ್ತು ಹೆಚ್ಚಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಉರುವಲು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಮರ ಕಡಿಯುವುದ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅರಣ್ಯ ವಲಯದ ಡಿಸಿಎಫ್ ಅಜ್ಜಯ್ಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.