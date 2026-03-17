ಮಂಗಳವಾರ, 17 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಪರ್ಯಾಯದತ್ತ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರ ಚಿತ್ತ

ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆ ವ್ಯತ್ಯಯ; ಕಟ್ಟಿಗೆ, ಹೊಟ್ಟು, ಗೇರು ಸಿಪ್ಪೆಯ ಒಲೆ ಬಳಕೆ
ವೆಂಕಟೇಶ ಜಿ.ಎಚ್.
Published : 17 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 2:43 IST
ವಹಿವಾಟು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೋಟೆಲ್ ಪಿಜಿ ಹಾಗೂ ಬೇಕರಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ
ಡಿ.ಸತೀಶ್ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ಸಿಗದೇ ಗೋಲಿ ಬಜ್ಜಿ ಬೋಂಡಾ ಸೂಪ್‌ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಲ್ವಾ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಂಜೆಗೆ ದೋಸೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟವ್‌ ಬಳಸಿ ಇಡ್ಲಿ ಅನ್ನ–ಸಾಂಬಾರ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ
ಮಧುಮಿತಾ ಸಾಯಿವರಂ ಹೋಟೆಲ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ
