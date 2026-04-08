<p><strong>ಶಿವಮೊಗ್ಗ</strong>: ಇಲ್ಲಿನ ನ್ಯೂ ಮಂಡ್ಲಿಯ 100 ಅಡಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ರೇಣುಕಾ ಸಾಮಿಲ್ ಅಂಡ್ ವುಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.</p><p>ಆಜಾದ್ ನಗರದ ನಿವಾಸಿ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸಾಮಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಮರದ ತುಂಡುಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿಕೊಂಡಿತ್ತು.</p><p>ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ₹2 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಮರ ಮುಟ್ಟು ಇದ್ದು, ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ₹3 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತದ ಮರದ ತುಂಡುಗಳು ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಿವೆ.</p><p>ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಅಧಿಕಾರಿ ರಾಜು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸಿದರು.</p>