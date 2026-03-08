ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಹನಿ ತೊಟ್ಟಿಕ್ಕದ ಜಲಜೀವನ್‌ ಮಿಷನ್‌

<p><strong>ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ</strong>: ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಸುವ ಉದ್ದೇಶದ ಜಲಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ (ಜೆಜೆಎಂ) ಕಾಮಗಾರಿ ಕುಂಟುತ್ತ ಸಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿದ ನಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಹನಿ ನೀರು ಕೂಡ ಜಿನುಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪೈಪ್ಲೈನ್ಗೆ ತೋಡಿದ ಹೊಂಡಗಳು ಜೀವಕ್ಕೆ ಕುತ್ತುಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ, ರಾಜ್ಯ, ಜಿಲ್ಲಾ, ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ಪೈಪ್ಲೈನ್ಗಾಗಿ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ತೆರೆದ ಗುಂಡಿಗಳು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗುಂಡಿಯ ಮಣ್ಣು ಅರ್ಧ ರಸ್ತೆಗೆ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈಚೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರೊಬ್ಬರು ಗುಂಡಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಪ್ರಕರಣ ಕೋಮನೆ ಸಮೀಪ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಮಳೆಗಾಲದ ಸಂದರ್ಭ ಗುಂಡಿಗಳಿಗೆ ಖಾಸಗಿ, ಸರ್ಕಾರಿ, ಶಾಲಾ ಬಸ್ಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದವು. ಹಳ್ಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಅರೆಬರೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡುವಂತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಡಾಂಬರ್ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ ನಂತರ ಪುನಃ ಡಾಂಬರು ಹಾಕುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ದೂರುಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 1,876 ಮಜರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ನೀರು ಪೂರೈಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜೆಜೆಎಂ ಯೋಜನೆಯಡಿ ₹144 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 38 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 603 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯಡಿ (ಎಂವಿಎಸ್) ₹ 267.7 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 36 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ನೀರು ಪೂರೈಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.</p>.<p>2024ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲಾ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ 2019ರ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಂದು ʼಹರ್ ಘರ್ ನಲ್ ಸೆ ಜಲ್ʼ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಜೆಜೆಎಂ ಯೋಜನೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದ ಪಿವಿಸಿ ಪೈಪ್ ಬದಲಿಗೆ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿಯಮದಂತೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಎಚ್ಡಿಪಿಇ ಪೈಪ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಚ್ಡಿಪಿಇ ಪೈಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ದರ್ಜೆಯ ಪಾಲಿಥೀನ್ ಬಳಕೆಯಾಗಿದ್ದು ತುಕ್ಕು, ಸವೆತ, ಸೋರಿಕೆ ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ ಮಾರ್ಗ: ‘ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಳವಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಪೈಪ್ಗಳು ಚರಂಡಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಪೈಪ್ ಮಾರ್ಗಗಳು ದುರಸ್ತಿ, ಒಡೆದು ಹೊದ ಸಂದರ್ಭ ಚರಂಡಿಯ ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪೈಪುಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಕಾಮಗಾರಿ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ತಲಬಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ದೂರುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಹಳೆ ಪೈಪ್ಗೆ ಹೊಸ ನಲ್ಲಿ: ತರಾತುರಿಯ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಹಳೆಯ ಪಿಯುಸಿ ಪೈಪ್ಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಡಿಪಿಇ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸಿ ನಲ್ಲಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಳೆಯ ಪೈಪಿಗೆ ಹೊಸ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಶುದ್ಧತೆ ಹೇಗೆ ಕಾಪಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ. ಅಲ್ಲದೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ನಂತರ ನೀರು ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಹಂತದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಸುಲಭವಾಗಿ ಮುಗಿಸುವ, ಹತ್ತಿರದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಇಂದಿಗೂ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಿಗದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಅಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<p> 1,876 ಮಜರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ನೀರು ಪೂರೈಸಲು ಯೋಜನೆ ₹144 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಕಾಮಗಾರಿ ಎಂವಿಎಸ್ ಅಡಿ 36 ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಗಳಿಗೆ ನೀರು ಪೂರೈಸಲು ಕಾಮಗಾರಿ</p>.<div><blockquote>ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ನಾಲ್ಕು ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು ಸದ್ಯ ಎರಡು ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. </blockquote><span class="attribution">ಕಾಂತರಾಜ್ ಎಸ್.ಎನ್. ಎಇಇ ಆರ್ಡಬ್ಲುಎಸ್ಡಿ ಇಲಾಖೆ</span></div>.<div><blockquote>ಪಿಯುಸಿ ಪೈಪುಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಡಿಪಿ ಪೈಪ್ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೂರದ ಮಜರೆ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಇಂದಿಗೂ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ ಪೈಪ್ ಅಳವಡಿಸಿಲ್ಲ. ಹಳೆಯ ಪೈಪಿಗೆ ಹೊಸ ನಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪುಟ್ಟೋಡ್ಲು</blockquote><span class="attribution"> ರಾಘವೇಂದ್ರ ಯುವ ಮುಖಂಡ</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>