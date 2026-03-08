ಭಾನುವಾರ, 8 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಹನಿ ತೊಟ್ಟಿಕ್ಕದ ಜಲಜೀವನ್‌ ಮಿಷನ್‌

ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ; ಹಳೆ ಪೈಪ್‌ಗೆ ಹೊಸ ನಲ್ಲಿ
ನಿರಂಜನ ವಿ.
Published : 8 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:16 IST
Last Updated : 8 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:16 IST
ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಎಚ್‌ಡಿಪಿ ಮಾರ್ಗದ ಪೈಪ್‌ ಲೈನ್‌ ಅಳವಡಿಸುತ್ತಿರುವುದು.
ಪುಟ್ಟೋಡ್ಲು ರಾಘವೇಂದ್ರ
ತಲಬಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ
ಮಾರ್ಚ್‌ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ನಾಲ್ಕು ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು ಸದ್ಯ ಎರಡು ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕಾಂತರಾಜ್‌ ಎಸ್.ಎನ್.‌ ಎಇಇ ಆರ್‌ಡಬ್ಲುಎಸ್‌ಡಿ ಇಲಾಖೆ
ಪಿಯುಸಿ ಪೈಪುಗಳಿಗೆ ಎಚ್‌ಡಿಪಿ ಪೈಪ್‌ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೂರದ ಮಜರೆ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಇಂದಿಗೂ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ ಪೈಪ್‌ ಅಳವಡಿಸಿಲ್ಲ. ಹಳೆಯ ಪೈಪಿಗೆ ಹೊಸ ನಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪುಟ್ಟೋಡ್ಲು
ರಾಘವೇಂದ್ರ ಯುವ ಮುಖಂಡ
ShivamoggaJal Jeevan Mission

