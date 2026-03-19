ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಖರೀದಿ ಜೋರು: ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜನದಟ್ಟಣೆ

<p><strong>ಶಿವಮೊಗ್ಗ</strong>: ನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಸಿದ್ಧತೆ ಬುಧವಾರ ಜೋರಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಬಾರಿ ಯುಗಾದಿ ಹಾಗೂ ರಮ್ಜಾನ್ ಹಬ್ಬಗಳು ಒಟ್ಟಗೆ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಖರೀದಿ ಜೋರಾಗಿತ್ತು. ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ ಆರ್ಭಟಿಸಿದ ಮಳೆರಾಯ ಹಬ್ಬದ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಕೊಂಚ ಮಂಕಾಗಿಸಿದ್ದ.<br><br>ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲದ ಅಭಾವ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ಕೆಲವು ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ತೆರೆದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಹೋಳಿಗೆ, ಸಿಹಿತಿಂಡಿ ತಯಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬೇಳೆ, ಬೆಲ್ಲ, ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಲೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದು, ಬೆಲೆ ದುಬಾರಿಯ ನಡುವೆಯೂ ಹಬ್ಬದ ತಯಾರಿ ಜೋರಾಗಿಯೇ ಇತ್ತು.</p>.<p>ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಗಾಂಧಿ ಬಜಾರ್, ಎಪಿಎಂಸಿ ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಹೂವಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕರೀದಿ ಬರಾಟೆ ಜೋರಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಜನರು ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹೂವು, ಹಣ್ಣು, ಮಾವಿನ ತೋರಣ, ಬೇವು–ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರು. ಗಾಂಧಿ ಬಜಾರ್, ಬಿ.ಎಚ್. ರಸ್ತೆ, ನೆಹರು ರಸ್ತೆ ದುರ್ಗಿಗುಡಿ, ಸವಳಂಗ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಪಿಎಂಸಿ ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜನದಟ್ಟಣೆ ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಮಾವಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಹೂವು (ಸೇವಂತಿಗೆ, ಮಲ್ಲಿಗೆ) ಖರೀದಿಸಿದರು.<br><br>ಗ್ರಾಮೀಣರು ಹಬ್ಬದ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದರು.<br>ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಊರುಗಳಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದು, ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು.</p>