ಶಿರಾಳಕೊಪ್ಪ: ಯುಗಾದಿ ಸಂಭ್ರಮ

'ಯುಗಾದಿಯು ಹಿಂದೂಗಳ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮರ ಗಿಡಗಳು ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಹೊತ್ತು ಸಂಭ್ರಮಿಸುವ ಕಾಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಯುಗಾದಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ವಿರಕ್ತಮಠದ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಬಸ್ನಿಲ್ದಾಣದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ವಿಜಯದಶಮಿ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ, ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಮನೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯುಗಾದಿ ಆಚರಿಸಿದರೆ ಸಾಲದು. ಇದು ಇಡೀ ಪಟ್ಟಣದ ಸಂಭ್ರಮವಾಗಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ–ಕಹಿ ಏನೇ ಬರಲಿ ಅದನ್ನು ಸಮನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಸಂಕೇತದ ಯುಗಾದಿಯು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನುಂಟು ಮಾಡಲಿ' ಎಂದು ಮುಖಂಡ ಎನ್.ವಿ. ಈರೇಶ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕಲಾವಿದರಾದ ಮಹಾಂತೇಶ ಹಡಪದ, ರಮೇಶ್ ಕುರಬಗಟ್ಟಿ, ಜ್ಯೋಗಿ, ಶ್ವೇತಾ ಸಿರಸಿ, ಬಸವರಾಜ ಅವರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು.</p>.<p>ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಗರಾಜಗೌಡ, ಮುಖಂಡರಾದ ತಡಗಣಿ ಮಂಜುನಾಥ್, ಶಿವಕುಮಾರ್, ಮಹೇಂದ್ರಕುಮಾರ್ ಜೈನ್, ಪ್ರಭುಲಿಂಗಪ್ಪ, ಎಂ.ನವೀನ್ಕುಮಾರ್, ಸಂಗಮೇಶ ದುರ್ಗದ್, ಎಚ್.ಎಂ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ರವಿ ಶ್ಯಾನುಭಾಗ್, ಎಂ.ಆರ್.ರಾಘವೇಂದ್ರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>