ಅಖಂಡ ಭಾರತದ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದು ಶಿವಾಜಿ- ಪೃಥ್ವೀಶ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ

<p><strong>ಸಾಗರ</strong>: ರಾಜರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಅಖಂಡ ಭಾರತದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದು ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಎಂದು ಬೆಳ್ತಗಂಡಿಯ ಸೇವಾ ಭಾರತಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಪೃಥ್ವೀಶ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಹಾಗೂ ಬಜರಂಗ ದಳ ಶುಕ್ರವಾರ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ 396ನೇ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕೇವಲ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಗೆರಿಲ್ಲಾ ಮಾದರಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲಾ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಮಾದರಿ ನಮಗೆ ಆದರ್ಶವಾಗಬೇಕು. ಭವ್ಯ ಭಾರತದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿರುವ ಶತ್ರುಗಳು ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಿ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಪ್ರತಿಮಾ ಜೋಗಿ, ಪ್ರಮುಖರಾದ ರಾಜೇಶ್ ಗೌಡ, ಪ್ರದೀಪ್ ಸರಿಪಲ್ಲಿ, ಸಂತೋಷ್ ಶಿವಾಜಿ, ಪುನೀತ್ ಅತ್ತಾವರ, ಶ್ವೇತಾ, ಸುಪ್ರಿತಾ ಇದ್ದರು.</p>