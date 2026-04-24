‘ಮೌಲ್ಯಯುತ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪ್ರೇರಕ’

ರಿಪ್ಪನ್ಪೇಟೆ: 'ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಅದ್ವೈತ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಮನುಕುಲದ ಏಳಿಗೆಗೆ ಪ್ರೇರಕವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಕೋಣಂದೂರು ವೇದ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭಟ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಸಾಗರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀರಾಮ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಆದಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಆದಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ. ಯುವಜನತೆಗೆ ಅವರ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಸುವುದು ವರ್ತಮಾನದ ಅಗತ್ಯ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಹಿಂದುತ್ವದ ತಿರುಳು ಸಾರಲು ದೇಶದ ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕುಗಳ ಶೃಂಗೇರಿ, ದ್ವಾರಕಾ, ಪುರಿ ಮತ್ತು ಬದ್ರಿಕಾ ಆಶ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಪೀಠಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಸನ್ಯಾಸ ಪರಂಪರೆ ವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಧರ್ಮದ ಮೂಲಕವೇ ಪರಿಹಾರ ಕಲ್ಪಿಸಿದ ಮಹಾತ್ಮರು' ಎಂದು ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಾ.ಸ. ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಪಿ. ಸುರೇಶ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗರದ ಶೃಂಗೇರಿ ಶಂಕರಮಠದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಅಶ್ವಿನಿಕುಮಾರ್, ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ ಉಮೇಶ್ ಆರ್. ಭಟ್, ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮಾಜದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್.ಎಚ್. ದೇವದಾಸ್ ಆಚಾರ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಅಮಿತಾ ಬಲ್ಲಾಳ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಪದ್ಮಾ ಸುರೇಶ್ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಸವಿತಾ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>