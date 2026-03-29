‘ಮೂಲ ಪುರುಷರ ತತ್ವ–ಆದರ್ಶ ಅನುಸರಿಸಿ’

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: 'ಅಗ್ನಿ ವಂಶ ಕ್ಷತ್ರಿಯರ ಕುಲಪುರುಷರಾದ ಅಗ್ನಿ ಬನ್ನಿರಾಯ ಅವರ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡ ಆನಂದ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಗರದ ಕುವೆಂಪು ರಂಗ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಅಗ್ನಿ ಬನ್ನಿರಾಯ ಸ್ವಾಮಿ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಪುರುಷರ ತತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸಾಗಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಅಗ್ನಿ ವಂಶ ಕ್ಷತ್ರಿಯರ ಮೂಲ ಪುರುಷರ ಇತಿಹಾಸವು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಗ್ನಿಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಗೊಂಡಿದೆ' ಎಂದು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಉಮೇಶ್ ಎಚ್. ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಅರಾಜಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಂಭು ಮಹರ್ಷಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಪ್ತ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಅರ್ಬುದಾಂಚಲ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ (ಇಂದಿನ ಮೌಂಟ್ ಅಬು) ಯಾಗ ನಡೆಸಿದ್ದರು' ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಯಾಗದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಕಾಮಧೇನುವಿನ ತುಪ್ಪದಿಂದ ಆಹುತಿ ನೀಡಿದರೆಂದು ಹಾಗೂ ಪರಶಿವನು ತನ್ನ ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣಿನ ಹನಿಯನ್ನು ಯಜ್ಞಕುಂಡಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಿದಾಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಮೀನ ಮಾಸದ ಉತ್ತರ ನಕ್ಷತ್ರದ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಾದವರೇ ಅಗ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಮಹಾರಾಜರು' ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರಾದ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ, ವೆಂಕಟೇಶ್, ಅನಿತಾ, ಶೃತಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260329-42-1264214108</p>