‘ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೇಳ ಇನ್ನಷ್ಟು ನಡೆಯಲಿ’

<p>ಸಾಗರ: ‘ಕೃಷಿಕರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತಹ ಕೃಷಿ ಮೇಳಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ’ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಕೃಷಿಕ ಮಂಜುನಾಥ ಹೆಗಡೆ ಹೊಸಬಾಳೆ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ರಾಘವೇಶ್ವರ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್, ಜನಸ್ನೇಹಿ, ರಾಜರತ್ನ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆದ ಮಾವು, ಹಲಸು ಮೇಳದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಹೊಳಹುಗಳು ಇಂತಹ ಮೇಳಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಹಾಗೂ ಕೃಷಿಕರ ನಡುವೆ ಸೇತುವೆಯಾಗಿ ಇಂತಹ ಮೇಳಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ’ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಸಹಕಾರ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಹಿರಿಯ ಸಹಕಾರಿ ಎಂ. ಹರನಾಥ ರಾವ್ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕರಾದ ಈ. ನಾಗರಾಜ್, ವಾಣಿಜ್ಯ ನಾಗೇಂದ್ರ, ಶಂಭುಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕೆ.ಸಿ.ಮೂರ್ತಿ, ಯೋಗಾನಂದ ಎಂ.ಸಿ. ಅವರನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಹಾಪ್ ಕಾಮ್ಸ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಶೋಕ್ ಬೇಳೂರು ಮೇಳದ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಲಯನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಸನ್ನ ಟಿ., ಪ್ರಮುಖರಾದ ಜೀವೋತ್ತಮ್ ನಾಯಕ್, ಶರತ್ ಸಾಗರ್, ಪ್ರಭಾಕರ ಮಂದರ್ತಿ, ಲಿಂಗರಾಜ್, ಶ್ರೀನಾಥ್, ಗೀತಾ, ದೀಪಕ್ ಸಾಗರ್, ಮ.ಸ.ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-42-1566509619</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>