‌ಆರಗ; 100 ಟನ್‌ ಮರಳು ಜಪ್ತಿ

<p>ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಆರಗ ಸಮೀಪದ ಗೋಪಿನಾಥ ಹಳ್ಳ, ಹಿರೇಗದ್ದೆ ಸಮೀಪ ಮರಳು ಅಕ್ರಮ ಸಾಗಣೆಗಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದ ತಲಾ 50 ಟನ್ (5 ಲಾರಿ ಲೋಡ್) ಮರಳನ್ನು ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂ–ವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ ಶನಿವಾರ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿ ಆರಗ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವಶಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಆರಗ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮರಳು ಅಕ್ರಮ ಸಾಗಣೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ದೂರುಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದವು. ಶನಿವಾರ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ 50 ಟನ್ ಮರಳು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತು. ತಕ್ಷಣ ಲಾರಿ ಮತ್ತು ಜೆಸಿಬಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮರಳನ್ನು ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಉಳಿದಂತೆ 50 ಟನ್ ಮರಳನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ನಾಶ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಮರಳು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ 4 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಚ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವಂತೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಆರಗ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪಿಡಿಒ ಮಂಜುನಾಥ, ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260517-42-2005611132</p>