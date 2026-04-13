‍‍ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ದಟ್ಟಣೆ ಮಾರ್ಗ, ಭವಿಷ್ಯವೇನು..?

<p>ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಇಲ್ಲಿನ ಸೋಗಾನೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಂಚರಿಸುವ ಶಿವಮೊಗ್ಗ–ಬೆಂಗಳೂರು ನಡುವಿನ ವಿಮಾನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮೇ 1ರಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲು ಇಂಡಿಗೊ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮೇಲೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನ ದುರಂತದ ನಂತರ ಕೇಂದ್ರ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಡಿಜಿಸಿಎ) ರೂಪಿಸಿರುವ ಹೊಸ ಹಾರಾಟ ಕರ್ತವ್ಯ ಸಮಯ ಮಿತಿ (ಎಫ್ಡಿಟಿಎಲ್) ನಿಯಮಗಳಿಂದ ಪೈಲಟ್ಗಳ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಯುದ್ಧದಿಂದ ವಿಮಾನದ ಇಂಧನ ದರ ಹೆಚ್ಚಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಮೇ 1ರಿಂದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಇಂಡಿಗೊ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>ಹೆಚ್ಚು ಜನದಟ್ಟಣೆಯ ಮಾರ್ಗ: ಸೋಗಾನೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಸದ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್, ತಿರುಪತಿ ಹಾಗೂ ಗೋವಾ ನಡುವೆ ವಿಮಾನ ಸಂಚಾರ ಇದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ–ಬೆಂಗಳೂರು ನಡುವೆ ನಿತ್ಯ ಒಂದು ಬಾರಿ 72 ಆಸನದ ಇಂಡಿಗೊ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ದಿನಕ್ಕೆ 140ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಈ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಓಡಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಮಧ್ಯೆ ಸೆ.1ರಿಂದ ನೈಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆರಂಭಿಸಲು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಆಡಳಿತ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಸೇವೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಹಾವೇರಿ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಓಡಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 2,400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟ ನಡೆದಿದ್ದು, 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸೇವೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸೋಗಾನೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (ಕೆಎಸ್ಐಐಡಿಸಿ) ಮತ್ತು ಇಂಡಿಗೊ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಡುವಿನ ಮೂಲ ಒಪ್ಪಂದ 2025ರ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ನಂತರವೂ ಇಂಡಿಗೊ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನಯಾನ ಮುಂದುವರಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>ಶಿವಮೊಗ್ಗ–ಬೆಂಗಳೂರು ನಡುವಣ ವಿಮಾನಯಾನ ಮಾರ್ಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಉಡಾನ್ ಯೋಜನೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಅನ್ವಯ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವೇ ಕೆಎಸ್ಎಸ್ಐಡಿಸಿ ಮೂಲಕ ಇಂಡಿಗೊ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಪ್ರತೀ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ₹500 ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ (ವಯೋಬಲಿಟಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಫಂಡಿಂಗ್–ವಿಜಿಎಫ್) ಕೊಡುತ್ತಿತ್ತು. ಆರಂಭದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಅವಧಿ ಮುಗಿದಿರುವ ಕಾರಣ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕೆಎಸ್ಎಸ್ಐಡಿಯ ನೆರವು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಇದೂ ಕೂಡ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ಸ್ಥಗಿತ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣ ಎಂದು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು, ಜೋಗ ಜಲಪಾತ, ಸಿಗಂದೂರು, ಆಗುಂಬೆ, ಕೊಡಚಾದ್ರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು, ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯ, ಕೃಷಿ ಆಧಾರಿತ ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಮಲೆನಾಡಿಗೆ ವಾಯು ಸಂಪರ್ಕ ಕೇವಲ ಅನುಕೂಲದ ವಿಚಾರವಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಮೂಲವೂ ಹೌದು. ಈ ವಿಮಾನ ಮುಂಬೈ, ಚೆನ್ನೈ ಹಾಗೂ ದೆಹಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವುದರಿಂದ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ–ಬೆಂಗಳೂರು ನಡುವೆ ವಿಮಾನಯಾನ ಅಬಾಧಿತವಾಗಿರಲಿ ಎಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಗೋಪಿನಾಥ್ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>‘ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ (ವಿಜಿಎಫ್) ಸೇರಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ನೆರವು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಸೇವೆ ಸ್ಥಗಿತ ಬೇಡ ಎಂದು ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕೆಎಸ್ಎಸ್ಐಡಿಸಿ ಹೇಳಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಅವಕಾಶಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಸೋಗಾನೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಶಮಂತ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260413-42-437843259</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>