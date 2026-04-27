ಅಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ವಿರೋಧ

'ಹೊಸನಗರ: 'ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆವಿನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿಯ ಬೇಸೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮವು ಮಲೆನಾಡಿನ ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ತೀರಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ' ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಸೊನಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಬೇಸೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಕಳುಹಿಸುವಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆವಿನಹಳ್ಳಿ ನಾಡ ಕಚೇರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅಹವಾಲು ಪತ್ರ ಬಂದಿದೆ. ಮಲೆನಾಡಿನ ಶರಾವತಿ ನದಿ ಪಾತ್ರದ ಸುಂದರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರ ಸ್ಥಾಪನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾವರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಅಂದಾಜು 100 ಕಿ. ಮೀ. ಸುತ್ತಳತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜೀವಿಗಳೂ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಬದುಕಿ ಜೀವಂತ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೈಗಾ ಅಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರ ಉದಾಹರಣೆ. ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಹಾಗೂ ಜೀವಿಗಳು ಸಮಸ್ಯೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿ ರುವುದನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಬೇಡ' ಎಂದು ಪತ್ರಿಕಾ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಅಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರ ಮಲೆನಾಡಿನ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಮಾರಕವಾಗಿದ್ದು ಈ ಭಾಗದ ಜನತೆ ಚಳವಳಿ ಮೂಲಕ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಅಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡದಂತೆ ತಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕಾದರೆ ಹೋರಾಟ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಅಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಜನರು ದಂಗೆ ಏಳುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇದನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡದೇ ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೇ ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆ ವಿಮಾನಗಳು ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಇಬ್ಬಗೆ ನೀತಿಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>