ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯ ದುರಸ್ತಿಗೆ ₹35 ಕೋಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಕೇಂದ್ರ ಜಲ ಆಯೋಗ

<p><em>ವೆಂಕಟೇಶ್ ಜಿ.ಎಚ್</em></p>.<p>ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಇಲ್ಲಿನ ಲಕ್ಕವಳ್ಳಿಯ ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಈಗ 65ರ ಹರೆಯ. ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಸಮಗ್ರ ದುರಸ್ತಿಯ ಭಾಗ್ಯ ದೊರೆತಿದೆ.</p>.<p>ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಭದ್ರಗೊಳಿಸಲು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಜಲ ಆಯೋಗವು (ಸಿಡಬ್ಲ್ಯುಸಿ) ಜಲಾಶಯಗಳ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಡ್ಯಾಂ ರಿಹಾಬಿಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್–‘ಡ್ರಿಪ್’) ಅಡಿ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ₹ 35 ಕೋಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ಡ್ರಿಪ್ ಅಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮೈಸೂರಿನ ಕೆಆರ್ಎಸ್, ಕಬಿನಿ, ಹೊಸಪೇಟೆಯ ತುಂಗಭದ್ರಾ, ಹಿರಿಯೂರಿನ ವಾಣಿವಿಲಾಸ ಸಾಗರ ಜಲಾಶಯಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲು ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದೆ.</p>.<p>ತಜ್ಞರ ತಂಡದ ವರದಿ: ಹೊಸಪೇಟೆಯ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದ ಕ್ರಸ್ಟ್ಗೇಟ್ ಕಿತ್ತುಹೋಗಿ ನೀರು ಸೋರಿಕೆ ಆದ ಕಾರಣ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಜಲಾಶಯಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಖಾತರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಡಬ್ಲ್ಯುಸಿಯು ತನ್ನ ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆ ಡ್ಯಾಂ ಸೇಫ್ಟಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ (ಡಿಎಸ್ಒ) ತಜ್ಞರ ತಂಡವನ್ನು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಆ ತಂಡ 2025ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೂ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಜಲಾಶಯದ ಹೊರಭಾಗ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ನೀರಿನ ಆಳದಲ್ಲಿನ ಗೋಡೆಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ, ತಳಪಾಯ, ಗೇಟ್ಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯನ್ನು ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ಮೂಲಕ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>₹100 ಕೋಟಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ: ಡಿಎಸ್ಆರ್ಪಿ ತಂಡ ಕೊಟ್ಟ ವರದಿ ಆಧರಿಸಿ ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದ ದುರಸ್ತಿಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮವು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಜಲ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಕೋರಿ ₹ 100 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಯೋಜನಾ ವರದಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ.</p>.<p>ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯವನ್ನು 1962ರಲ್ಲಿ ಗಾರೆ, ಸುಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಲು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ. ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಜಲಾಶಯದ ತಳ ಹಾಗೂ ಗೋಡೆಯ ಕಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿನ ಜೋಡಣೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೋರಿಕೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅದನ್ನು ತಡೆಯುವ ಜೊತೆಗೆ ಹಳೆಯದಾಗಿರುವ ಜಲಾಶಯದ ಗೇಟ್ಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೇತುವೆ ಬಳಿ ಆಗಾಗ ಕುಸಿದು ಬೀಳುವ ತಡೆಗೋಡೆ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಜಲಾಶಯದ ಸುತ್ತಲೂ ಬೇಲಿ ಹಾಕಿ ಗಡಿ ಭದ್ರಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವವೂ ಕೆಎನ್ಎನ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-126-633453529</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>