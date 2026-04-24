ಅಸಾಧ್ಯವ ಸಾಧಿಸಿದ ಭಗೀರಥ ಸದಾ ಪ್ರೇರಣೆ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: 'ಭಗೀರಥರು ತಮ್ಮ ಅಚಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ತಪಸ್ಸಿನಿಂದಾಗಿ ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದ್ದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ತೋರಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಇಂದಿಗೂ ನಾವು 'ಭಗೀರಥ ಪ್ರಯತ್ನ' ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಶಾಸಕ ಎಸ್.ಎನ್.ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪ್ಪಾರ ಸಮಾಜದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಕುವೆಂಪು ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಭಗೀರಥ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಷ್ಟೇ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಬಂದರೂ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವವರೆಗೆ ವಿರಮಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಇಂದಿಗೂ 'ಭಗೀರಥ ಪ್ರಯತ್ನ' ಎಂದೇ ನಾವು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಪೂರ್ವಜರಿಗೆ ಸದ್ಗತಿ ನೀಡುವು ದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅಚಲ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಗಂಗೆ ಮತ್ತು ಶಿವ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಭಗೀರಥರು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಗಂಗೆಯನ್ನು ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಸದ್ಗತಿ ಕೊಡಿಸುವುದಲ್ಲದೇ, ಭೂಮಿ ಯನ್ನು ಹಸಿರಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ರಾಜ್ಯ ಜವಳಿ ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಚೇತನ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಾರ ಸಮಾಜದ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಟಿ.ಹಾಲಪ್ಪ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆ.ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ, ಖಜಾಂಚಿ ನಾಗರಾಜ ಕಂಕಾರಿ, ಸೂಡಾ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜ್ಞಾನೇಶ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಸಿ.ಮೂರ್ತಿ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಉಮೇಶ ಹಾಲಾಡಿ, ಶಿರಸ್ತೇದಾರ್ ಸುರೇಶ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>