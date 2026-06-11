ದಲಿತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ದಾರಿ ದೀಪ: ಶಿವಾನಂದ ಕುಗ್ವೆ

<p>ಸಾಗರ: ‘ದಲಿತ ಚಳವಳಿಗೆ ಸಂಘಟಿತ ರೂಪ ಕೊಟ್ಟ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಪ್ರೊ.ಬಿ. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ರೈತ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಾನಂದ ಕುಗ್ವೆ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ (ಪಾಂಡುರಂಗ ಸ್ವಾಮಿ ಬಣ) ಮಂಗಳವಾರ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಪ್ರೊ.ಬಿ. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಂಘಟನೆ, ಹೋರಾಟ ಎಂಬ ಧ್ಯೇಯದೊಂದಿಗೆ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅವರು ಡಿಎಸ್ಎಸ್ ರೂಪಿಸಿದ ಹಾದಿ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ದಾರಿ ದೀಪದಂತಿದೆ. ದಲಿತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಭೂಮಿಯ ಹಕ್ಕು ಕೊಡಿಸಲು ಅವರು ನಡೆಸಿದ ಹೋರಾಟ ಗಮನಾರ್ಹವಾದದ್ದು’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ರಾಜ್ಯದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೋಷಿತರ ಮೇಲೆ ಅನ್ಯಾಯ ನಡೆದರೆ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಲು ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದರು. ಮೌಢ್ಯದ ವಿರುದ್ಧವೂ ಹೋರಾಟ ರೂಪಿಸಿದ್ದರು. ಚಂದ್ರಗುತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆತ್ತಲೆ ಸೇವೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ನಡೆದ ಆಂದೋಲನಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕೊಡುಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರೇವಪ್ಪ ಹೊಸಕೊಪ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಮುಖರಾದ ಗಣಪತಿ ವಡ್ನಾಲ, ಕಲಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಾಳ್, ಶಾರದಮ್ಮ, ರೇಣುಕಾ, ರವಿ ಬೆಳೆಯೂರು, ಗೌರಮ್ಮ, ಪ್ರತಿಭಾ, ಮೇಘಾ, ನಾಗರಾಜ್ ಲಾಳಂಕೆ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260611-42-1434765483</p>