ಗುರುವಾರ, 11 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictshivamogga

ದಲಿತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ದಾರಿ ದೀಪ: ಶಿವಾನಂದ ಕುಗ್ವೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 11 ಜೂನ್ 2026, 0:58 IST
Last Updated : 11 ಜೂನ್ 2026, 0:58 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Shivamoggaprotest
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT