ದೀವರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ: ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಪುನರ್ ರಚನೆ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೀವರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಪುನರ್ ರಚನೆ ಆಗಿದೆ. 2026–27 ಮತ್ತು 2027–28ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಟಿ.ಕುಪ್ಪಯ್ಯ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಎಂ.ಕೆ. ರಮೇಶ್, ಜಿ.ಎಂ. ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಕೆ.ಎಸ್. ಮಂಜಪ್ಪ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿ ಕೆ.ಎಸ್. ಉದಯ ಕುಮಾರ್, ಡಿ. ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಖಜಾಂಚಿಯಾಗಿ ಯು.ಸಿ. ಹುಚ್ಚರಾಯಪ್ಪ, ಸಹಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿ ಯು. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಹಾಗೂ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಬಿ. ಮಲೆಶಂಕರ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿ ಎಸ್.ಎಸ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ, ಬಿ. ಭಾರತಿ, ಎಚ್.ಡಿ. ಸುಜಿತ್, ಮಂಜಪ್ಪ ಕೆ.ಮಾಲ್ವೆ, ಸುಧಾಕರ ಕೆ. ನಾಯ್ಕ, ಬಿ.ಆರ್. ಗಿರಿಯಪ್ಪ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆ.ಎಂ, ಎಲ್. ಭರ್ಮಪ್ಪ, ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಪಿ. ಚಂಗೊಳ್ಳಿ, ಎ.ಎಂ. ಲೋಹಿತ್ ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಎಚ್. ನಾಗರಾಜ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಜಿ. ನಾಯ್ಕ, ಎಂ.ಪಿ. ಲೋಕೇಶ್ವರ, ಬಿ. ಬಸವಣ್ಯಪ್ಪ, ಸೌಭಾಗ್ಯ ಪುರದಾಳ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಚಂಗೊಳ್ಳಿ, ಬಿ. ದಾನಪ್ಪ, ಶಾಂತಕುಮಾರ ಡಿ. ನಾಯ್ಕ, ಆರ್. ಪಾಂಡುರಂಗಪ್ಪ, ಎಂ.ಬಿ. ಮಹೇಶ್ ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂಘದ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>