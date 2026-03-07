ಶನಿವಾರ, 7 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಬಜೆಟ್ | ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮಿಶ್ರ ಫಲ: ಅಡಿಕೆ ಮಾನ ಉಳಿಸಲು ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಅನುದಾನ

ವೆಂಕಟೇಶ್ ಜಿ.ಎಚ್
Published : 7 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 3:45 IST
Last Updated : 7 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 3:45 IST
ಈ ಬಾರಿ ಬಜೆಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾದಂತಿದೆ. ರೈತರಿಗೆ ನೆರವು ನೀಡದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶೂನ್ಯ ಬಜೆಟ್ ಇದಾಗಿದೆ
ಕೆ.ಆರ್. ರಾಜು ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸೊಸೈಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಚಾಪುರ
ಶಿಲ್ಪಾ ಎಸ್.ಎಂ.
16 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಿರುವುದು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ ನಡೆಯಾಗಿದೆ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಲಾಭ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಬಲರಾಗಿರುವವರಿಗೂ ದೊರಕುತ್ತಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ
ಶಿಲ್ಪಾ ಎಸ್.ಎಂ. ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ಸಾಗರ
ಅಡಿಕೆ: ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ₹10 ಕೋಟಿ  
ಅಡಿಕೆಗೆ ಎಲೆ ಚುಕ್ಕಿ ಹಾಗೂ ಕೊಳೆ ರೋಗಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮದ್ದು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲು ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ₹ 10 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಮಲೆನಾಡಿನ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ಬೇಡಿಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಂದಿಸಿದೆ.
ಜನರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
Shivamoggabudget Reactions

