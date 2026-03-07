ಬಜೆಟ್ | ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮಿಶ್ರ ಫಲ: ಅಡಿಕೆ ಮಾನ ಉಳಿಸಲು ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಅನುದಾನ

<p><strong>ಶಿವಮೊಗ್ಗ:</strong> ಮಲೆನಾಡ ಬೆಳೆಗಾರರ ದಶಕದ ಬೇಡಿಕೆ ಆದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಡಿಕೆ ಮಂಡಳಿ ರಚನೆ, ಜೀವನದಿ ತುಂಗೆ-ಭದ್ರೆಯರ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಅನುದಾನದ ನಿರೀಕ್ಷೆ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನೆರವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹುಸಿಯಾದರೂ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕೆಲವು ಹೊಸ ಘೋಷಣೆಗಳು ಅಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ತಂದಿವೆ. </p>.<p>ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ: ಇಲ್ಲಿನ ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಡಾ. ಯು.ಆರ್. ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಮೂಲತಃ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯವರು. ಕುವೆಂಪು ವಿ.ವಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಆರಂಭಿಸಿದರೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ (ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ) ಸಾಹಿತ್ಯಾಸಕ್ತರ ನಿಯೋಗವೊಂದು ಈಚೆಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಂದಿಸಿದೆ. ಸದ್ಯ, ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಪುತ್ರ ಪ್ರೊ. ಶರತ್ ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ವಿಚಾರ ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ ಪಡೆದಿದೆ.</p>.<h2>ಕಾಗೋಡು ಚಳವಳಿ ಸ್ಮರಣೆಯ ಪ್ರಯತ್ನ:</h2>.<p>ಸಾಹಿತಿ ನಾ. ಡಿ’ಸೋಜಾ ಬರೆದ ಕೊಳಗ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ನಾಟಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಅನುದಾನ ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ನಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆ ಮೂಲಕ ಮಲೆನಾಡಿನ ಗೇಣಿದಾರರ ದುಮ್ಮಾನದ ಆಸ್ಫೋಟದ ರೂಪವಾಗಿ 1951ರಲ್ಲಿ ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಕಾಗೋಡು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನು ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ. </p>.<h2><br><br>ಹಳೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾವಕ್ಕೆ ಮರು ಜೀವ: </h2>.<p>ವಿಜಯಪುರ ಮತ್ತು ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಸೋಗಾನೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ವಿಮಾನ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ (ಪಿಪಿಪಿ ಮೋಡ್) ವಿಮಾನದ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಜೋಡಣೆಯ ಕಾರ್ಯಾರಂಭವನ್ನು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆ ಆರಂಭದ ವಿಚಾರ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದು. ಶಾಲೆಯ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಒಮ್ಮೆ ಜಾಗತಿಕ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿದ್ದರೂ ಯಾರೂ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಆ ಪ್ರಸ್ತಾವಕ್ಕೆ ಬಜೆಟ್ ಘೋಷಣೆ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಜೀವ ತುಂಬಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ವಿಮಾನದ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಜೋಡಣೆಗೆ ಅವಕಾಶದ ಮೂಲಕ ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಮಲೆನಾಡಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮನೆಯಂಗಳದಲ್ಲೇ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ.</p>.<h2>ಸೋಗಾನೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ: </h2>.<p>775 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇಲ್ಲಿನ ಸೋಗಾನೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಪೈಲಟ್ ತರಬೇತಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಸದ್ಯ ಇಲ್ಲಿನ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಚೆನ್ನೈ, ಗೋವಾ ಮತ್ತು ತಿರುಪತಿಗೆ ವಿಮಾನಗಳ ಓಡಾಟ ನಡೆದಿದೆ. ರಾತ್ರಿ ಇಳಿಯುವ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕಾಗಿ (ನೈಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್) ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. </p>.<div><blockquote>ಈ ಬಾರಿ ಬಜೆಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾದಂತಿದೆ. ರೈತರಿಗೆ ನೆರವು ನೀಡದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶೂನ್ಯ ಬಜೆಟ್ ಇದಾಗಿದೆ</blockquote><span class="attribution">ಕೆ.ಆರ್. ರಾಜು ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸೊಸೈಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಚಾಪುರ</span></div>.<div><blockquote>16 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಿರುವುದು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ ನಡೆಯಾಗಿದೆ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಲಾಭ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಬಲರಾಗಿರುವವರಿಗೂ ದೊರಕುತ್ತಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ</blockquote><span class="attribution">ಶಿಲ್ಪಾ ಎಸ್.ಎಂ. ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ಸಾಗರ</span></div>.<div><div class="bigfact-title">ಅಡಿಕೆ: ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ₹10 ಕೋಟಿ </div><div class="bigfact-description">ಅಡಿಕೆಗೆ ಎಲೆ ಚುಕ್ಕಿ ಹಾಗೂ ಕೊಳೆ ರೋಗಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮದ್ದು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ₹ 10 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಮಲೆನಾಡಿನ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ಬೇಡಿಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಂದಿಸಿದೆ.</div></div>.<blockquote>ಜನರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ</blockquote>. <p>ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ವೋದಯದ ಆಶಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಾಗೂ ಬಡ ವರ್ಗದವರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಈ ಬಜೆಟ್ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ</p><p><strong>–ಬಿ.ಕೆ. ಸಂಗಮೇಶ್ವರ, ಭದ್ರಾವತಿ ಶಾಸಕ</strong></p><p>ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ವಿಜಯಪುರ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪೈಲೆಟ್ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಯುವಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾರಕವಾಗಿರುವ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆಯನ್ನು 16 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಸ್ವಾಗತರ್ಯ. ನಮ್ಮ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯವರಾದ ಶಾಂತವೇರಿ ಗೋಪಾಲ್ ಗೌಡ ರವರ ಹೆಸರನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಇಟ್ಟಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ</p><p><strong>–ಎಚ್.ಸಿ.ಯೋಗೇಶ್, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ</strong></p><p>ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಾಸಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ, ಬಾಣಂತಿಯರಿಗೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ, ಸಣ್ಣ ರೈತರಿಗೆ ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣ ಪೂರೈಕೆ, ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮವಸ್ತ್ರ ನೀಡುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿರುವುದು ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ.</p><p><strong>– ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಮಂಜುನಾಥ್, ಗೃಹಿಣಿ, ಬಾಳೇಬೈಲು (ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ)</strong></p><p>ಅರಣ್ಯ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಈ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನೂ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಅರಣ್ಯದಿಂದ ಹೊರ ದೂಡಲ್ಪಟ್ಟ ಕಾಡಂಚಿನ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಏನನ್ನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಬೇರೆಯವರು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿಲ್ಲ. ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು 16 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಬಳಕೆಗೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿರುವ ಕ್ರಮ ಪ್ರಶಂಸನೀಯ</p><p><strong>– ಮಂಜುಳಾ ಆರ್. ಏಳಿಗೆ, ತುಮರಿ</strong></p><p>ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಮತೊಮ್ಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಹಣ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಮ ನಗರಗಳ ಹಾಗೂ ಹಳ್ಳಿಗಳ ರಸ್ತೆ, ಇತರೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಜನಪ್ರಿಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ನೀಡುವುದರ ಬದಲಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ, ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ನೀಡಬೇಕಿತ್ತು</p><p><strong>–ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ, ಗೃಹಿಣಿ</strong></p><p>ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ತುಂಬುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿರುವುದು ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಕಲಾ ಹಾಗೂ ಮೂಲ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಲಿತವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುವಂತೆ ಅವರ ಕೌಶಲ ಹಾಗೂ ಕ್ಷಮತೆ ಉತ್ತಮ ಪಡಿಸಲು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪಿಸಿದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು</p><p><strong>–ಮೋಹನ್ ಎಸ್., ಪದವೀಧರ</strong></p><p>ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ 56,432 ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಭರ್ತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿರುವುದು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ. ಅಕ್ಕಿಯೊಂದಿಗೆ ಇಂದಿರಾ ಕಿಟ್ ನೀಡುವ ಯೋಜನೆ ಬಡವರ ಪರವಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಅಕ್ಕಾ ಪಡೆ ರಚಿಸಿರುವುದು ಸಮಯೋಚಿತ ನಿರ್ಧಾರ</p><p><strong>–ಗುರುರಾಜ್, ಸುಣ್ಣಕಲ್, ಕೋಣಂದೂರು</strong></p><p>ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮಂಡಿಸಿದ ಬಜೆಟ್ ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಬಜೆಟ್ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ, ಜನತೆಯ ಆಶಯಗಳಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯದ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಕೃಷಿ, ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಹೊಸನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕವಡೆ ಕಾಸೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.</p><p><strong>–ಸುಮತಿ ಪೂಜಾರ್, ಜಯನಗರ ನಿವಾಸಿ, ಹೊಸನಗರ</strong></p><p>ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಓಲೈಕೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ, ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಉಪಚುನಾವಣೆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುದಾನ ನೀಡಿದ್ದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಮೇಲೆ ಸಾಲದ ಹೊರೆ ಹೊರಿಸಿ ಬಣ್ಣದ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ.</p><p><strong>- ಶಶಿಧರ, ಚುರ್ಚಿಗುಂಡಿ ಟಿಎಪಿಸಿಎಂಎಸ್ ನಿರ್ದೇಶಕ</strong></p><p>ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಗ್ಯಾರಂಟಿಗೆ ಹಣ ನೀಡುವ ಜತೆ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿರುವುದು, ಮಕ್ಕಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಳಸುವುದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಿರುವುದು, ಜಾತಿ ದೌರ್ಜನ್ಯ ತಡೆಗೆ ರೋಹಿತ್ ವೇಮುಲ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಪ್ರಸಂಶನೀಯ. ಕೃಷಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅನುದಾನ ನೀಡಬೇಕಿತ್ತು</p><p><strong>ಹಳದಪ್ಪ, ದೊಡ್ಡಜೋಗಿಹಳ್ಳಿ, ಶಿಕಾರಿಪುರ</strong></p>