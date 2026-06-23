ಈಡಿಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ ಸೌಲಭ್ಯ ಆರಂಭ

<p>ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಗುರು ಜಿಲ್ಲಾ ಆರ್ಯ ಈಡಿಗ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದಲ್ಲಿ ಈಡಿಗ ಸಮುದಾಯದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪಿಯುಸಿ ಮತ್ತು ಪದವಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪುಷ್ಪಲತಾ ಮೂರ್ತಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸೀಮಿತ ಸೀಟುಗಳು ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಅರ್ಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಪುಷ್ಪಲತಾ ಮೂರ್ತಿ ಮೊ.ಸಂ; 90085 14028, ಲಲಿತ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಮೊ.ಸಂ; 97414 66003, ಪ್ರೇಮಾ ವಿಜೇಂದ್ರ ಮೊ.ಸಂ; 95915 58061, ವೀಣಾ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮೊ.ಸಂ; 98445 28609 ಶೋಭಾ ಮೋಹನ್ ಮೊ.ಸಂ; 9480672111, ಪ್ರೇಮ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮೊ.ಸಂ; 9380304437, ರೇಷ್ಮಾ ಮಡೆನೂರ್ ಮೊ.ಸಂ; 9900881066ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260623-42-1564508606</p>