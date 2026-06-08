ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಇಂದಿನ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯ: ಆರುಂಡಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ

<p>ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ‘ಕೆಲವರ ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರ ಉಸಿರಿಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗುವ ಯೋಜನೆಗಳು ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಮಲೆನಾಡಿಗೆ ನುಸುಳುತ್ತಿವೆ. ಉಸಿರು ಕೊಲ್ಲುವ ಮುನ್ನ ಹಸಿರು ಉಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತ ಆರುಂಡಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಚುಟುಕು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಜ್ಞಾನ–ವಿಜ್ಞಾನ ಸಮಿತಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕುರಿತ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಚುಟುಕು ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರೊ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವರ ‘ಕವಲುಗಳ ಸಿರಿ’ ಕೃತಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಹಣದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬದಲು ಆಮ್ಲಜನಕದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬರುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಪಾಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಹಣದ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಂತ ಉಸಿರಿನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೂನ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರೊ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವರ ‘ಕವಲುಗಳ ಸಿರಿ’ ಕೃತಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಕುವೆಂಪು ವಿವಿ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯೆ ಎಸ್.ಬಿ. ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೆ. ಆಚಾರ್, ‘ಚುಟುಕು ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಿರಿದಾದ ಅರ್ಥವಿರುತ್ತದೆ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವರು ಚುಟುಕು ಕವಿತೆ ಬರೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿದ ಕೈ. ಇದು ಅವರ 27ನೇ ಕೃತಿ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಕವಿತೆ ಬರೆಯಲು ಅಧ್ಯಯನ ಮುಖ್ಯ. ಸತತವಾಗಿ ಓದುವುದರಿಂದ ಹೀಗೆ ಬರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. 27 ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಹೊರತಂದಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದನ್ನೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಓದುಗರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಕವಿ ಪ್ರೊ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕವಿ–ಕವಯತ್ರಿಯರು ಪರಿಸರದ ಕುರಿತು ಚುಟುಕು ಕವನ ವಾಚಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ ಉಂಬ್ಳೆಬೈಲು, ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಆರುಂಡಿ ನಾಗರಾಜ್, ರಾಜಶೇಖರ್, ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ ಪರಶುರಾಮ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-42-2063142114</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>