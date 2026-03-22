ಅಬಕಾರಿ ವಾಹನ ಚಾಲಕನಿಗೆ ದಂಡ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ವಾಹನವನ್ನು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದ ಕಾರಣ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಶನಿವಾರ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಚಾಲಕ ಸಾಗರ ಎಂಬುವವರು ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿದ ಕೆ.ಎ.01 ಜಿ–5787 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಾರನ್ನು ನಗರದ ಆಯನೂರು ಗೇಟ್ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಹಾಗೂ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದವರಿಗೆ ಉಡಾಫೆಯ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದರು.</p>.<p>'ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ವಾಹನ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬರುವವರೆಗೆ ವಾಹನ ತೆಗೆಯುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಜನರನ್ನು ದಬಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಬೇಸರಗೊಂಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಕ್ಷಣವೇ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ದೇವರಾಜು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ವಾಹನ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>