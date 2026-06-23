ಕಾಳ ಸಂತೆಯ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿ - ಶಾಸಕ ಆರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ

<p>ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ: ‘ರಸಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದ ರೀತಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಕಾಳ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಆಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಆರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮಾರಾಟಗಾರರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ರಸಗೊಬ್ಬರದ ವಿದೇಶಿ ಆಮದಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಳಿಮುಖವಾಗಿದ್ದು ರೈತರು ಯೂರಿಯಾ, ಡಿಎಪಿ ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಎನ್ಪಿಕೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಂಕೀರ್ಣ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಮಳೆ ಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಮಾಪನವಿಲ್ಲದೆ ರೈತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಅನಾವೃಷ್ಟಿಯಾಗುವ ಸಂಭವ ಇದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ರೈತರು ವಿಮೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಅಡಿಕೆಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಾಕುವ ವರ್ತಕರು, ಮಾರಾಟಗಾರು, ಖೇಣಿದಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದರೆ ಅಡಿಕೆಯ ಮಾನ ಕಾಪಾಡಬಹುದು’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಮಳೆಯ ಅಭಾವಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಈ ಬಾರಿ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಯೂರಿಯಾ 285, ಡಿಎಪಿ 57, ಎಸ್ಎಸ್ಪಿ 286, ಎಂಒಪಿ 348, ಎನ್ಪಿಕೆ 666 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ಗಳಷ್ಟು ದಾಸ್ತಾನು ಇದೆ’ ಎಂದು ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರವೀಣ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಕ ರೈತರಾದ ಶ್ರೀಧರ ಎಸ್.ಬಿ. ಕರಕುಚ್ಚಿ, ಜಿ.ವಿ.ಗಣೇಶ ಹೆಗ್ಡೆ, ಯೋಗೀಶ್ ಎಸ್.ಡಿ., ನಾಗರಾಜ್ ಕೆ.ವಿ., ರಂಜನ್ ಎ.ಎನ್ ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮಶ್ರೇಷ್ಠ ಕೃಷಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಕೃಷಿಕ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೊಸಮನೆ ಸತೀಶ್, ಟಿಎಪಿಸಿಎಂಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಗರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ, ಹಿರಿಯ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಕೆ., ಸೀಬಿನಕೆರೆ ಅಡಿಕೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಅಂಜನ್ ಕುಮಾರ್ ನಾಯ್ಕ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260623-42-884820007</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>