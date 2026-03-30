‘ರೈತರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ’

ಸಾಗರ: 'ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತ್ಯಾಗರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಿಡ್ನ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಮಳ್ಳ ಕ್ಯಾದಿಗೆಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಜಗದೀಶ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಈಗ ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆದರೆ ಕ್ಯಾದಿಗೆಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ. 175ರಲ್ಲಿರುವ ಹಲವು ರೈತರು ಕೃಷಿಭೂಮಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 300 ಅಡಿ ದೂರದಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿ ಹಾದು ಹೋಗುವಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆದರೆ ಹಲವು ರೈತರ ಭೂಮಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಯಾವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ನಡೆದಾಗ ರೈತರ ಹಿತ ಕಾಯುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಲು ಮುಂದಾದ ರೈತರಿಗೆ ಕಿಡಿಗೇಡಿ ಹಣೆಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಲು ಕೆಲವರು ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಯಾವ ರೈತರ ಕೃಷಿಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತದೆಯೊ ಅಂತಹ ರೈತರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡದೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗವಿದ್ದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಮಂಜಪ್ಪ ಗೌಡ ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಮುಖರಾದ ನಾಗರಾಜ್, ಉಮೇಶ್, ಕುಬೇರ, ಮನೋಜ್, ವೀರೇಶ್, ನಟರಾಜ್, ದೀಪಕ್, ಮಂಜಪ್ಪ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>