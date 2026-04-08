ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಇಲ್ಲಿನ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಸೋಮವಾರ ಆರ್ಟಿಒ ಕಚೇರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಫುಟ್ಪಾತ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ತಿಂಡಿ ಗಾಡಿಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದರು.

ಆರ್ಟಿಒ ಕಚೇರಿ, ಜಯನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನ, ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಅಬಕಾರಿ ಭವನ, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಭವನ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹುತೇಕ ಕಚೇರಿಗಳು ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿವೆ.

ಸದಾ ಜನಸಂದಣಿ ಇದ್ದು, ವಾಹನ ಸವಾರರು ಮನಬಂದಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ತಿಂಡಿ ಗಾಡಿಗಳು ಫುಟ್ಪಾತ್ ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಓಡಾಟ ದುಸ್ತರವಾಗಿತ್ತು. ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಸೂಚನೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಫುಟ್ಪಾತ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ತಿಂಡಿಗಾಡಿಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಆರ್ಟಿಒ ಕಚೇರಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಯಿತು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ