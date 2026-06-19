ಕಳಪೆ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕದಿಂದ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗೆ ಹಾನಿ; ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ದೂರು

<p>ಹೊಸನಗರ: ಗುಣಮಟ್ಟ ಹಾಗೂ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯುಳ್ಳ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪುಣಜೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷಿಕ ಅಭಿಲಾಷ್ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಅಡಿಕೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ‘ಅಮೃತ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್’ ಕಂಪನಿಯ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ನಾಶಕವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಉತ್ಪನ್ನದಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅಂಶಗಳು ಹಾಗೂ ಬೇವು ಎಣ್ಣೆಯ ಮಿಶ್ರಣವಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಔಷಧದ ಪ್ರತಿ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲೂ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಮಿಶ್ರಣ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿಸಿದೆ’ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಈ ಕುರಿತು ಔಷಧ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಹಾಗೂ ಕಂಪನಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ಬಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ಉತ್ಪನ್ನದಲ್ಲಿ ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆಯ ಅಂಶ ಇಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನು ಕಂಪನಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಔಷಧ ಸಿಂಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಅಡಿಕೆ ಗಿಡಗಳ ಎಲೆಗಳು ಒಣಗುವುದು, ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾಗುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಕಂಪನಿ ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ಖರೀದಿಸಿದ 10 ಬಾಟಲಿಗಳಲ್ಲೂ ಮಿಶ್ರಣದ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇದೇ ಕಂಪನಿಯ ಇತರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೈತರಿಗೆ ಇಂತಹ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಬಾರದು. ಉತ್ಪನ್ನದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ, ದೋಷ ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260619-42-1890915102</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>