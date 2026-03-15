ಭಾನುವಾರ, 15 ಮಾರ್ಚ್ 2026
'ಬಂಗಾರಪ್ಪ' ಸದಾ ಬಡವರ ಏಳ್ಗೆಗೆ ದುಡಿದ ಮಹಾನಾಯಕ: ಸಚಿವ ಮಧು ಬಣ್ಣನೆ

ಗೋಪಾಲಗೌಡ ಬಡಾವಣೆ, ರಸ್ತೆಗೆ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಹೆಸರು ನಾಮಕರಣ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 15 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 4:43 IST
ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಎಂದಿಗೂ ಜಾತಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ರಾಜ್ಯದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸದಾ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದರ ಫಲವಾಗಿಯೇ ಅಕ್ಷಯ ಆರಾಧನಾ ಆಶ್ರಯದಂತಹ ಉತ್ತಮ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.
ಎಸ್.ಎನ್.ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಶಾಸಕ
ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಇಲ್ಲದೆ ಭಯ ಅಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುವ ಕೆಲಸ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ
ಬಲ್ಕೀಶ್ ಬಾನು, ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯೆ
ಬಡವರಿಗೆ ಸೂರು ಒದಗಿಸಲು ಆಶ್ರಯ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಧೀಮಂತ ನಾಯಕ. ಅವರ ಗುರು ಶಾಂತವೇರಿ ಗೋಪಾಲಗೌಡರ ಹೆಸರಿನ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಹೆಸರಿನ ರಸ್ತೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ
ಕೆ.ಚೇತನ್ , ರಾಜ್ಯ ಜವಳಿ ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯ (ವಿದ್ಯುತ್ ಮಗ್ಗಗಳ) ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಲೆಮಾರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ₹100 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಲೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ತರಲು ಸಚಿವರು ಸಹಕರಿಸಲಿ
ಜಿ.ಪಲ್ಲವಿ , ರಾಜ್ಯ ಎಸಿ/ಎಸ್‌ಟಿ ಅಲೆಮಾರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ
