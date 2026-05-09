ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಜೂನ್‌ 5ರಿಂದ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಾಗರ ಫೋಟೊಗ್ರಫಿ ಸೊಸೈಟಿ (ಎಸ್ಪಿಎಸ್) ಮತ್ತು ನೀನಾಸಂ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 5ರಿಂದ 7ರವರೆಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಗ್ಗೋಡಿನಲ್ಲಿ 'ಫೋಟೊ ಎಡಿಟಿಂಗ್' (ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಂಗ್) ಕಾರ್ಯಾಗಾರ' ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಫೋಟೊಶಾಪ್ ಮತ್ತು ಲೈಟ್ರೂಮ್ನಂತಹ ತಂತ್ರಾಂಶ ಗಳೊಂದಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳ ಸಂಪಾದನೆ, ಬಣ್ಣ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯಂತಹ (ಕಲರ್ ಪ್ರೊಸಸಿಂಗ್) ವಿವಿಧ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಸಾಗರ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಸೊಸೈಟಿಯ ಪರಿಣತರು ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸು ತ್ತಾರೆ. ಆಸಕ್ತರು ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ಎಸ್ಪಿಎಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜಿ. ಆರ್. ಪಂಡಿತ್ ಅವರನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9448627878 ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಎಸ್ಪಿಎಸ್ನ ಕೆ.ಎಸ್.ರಾಜಾರಾಂ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.