ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಡಾ.ಸಮೀಕ್ಷಾ ರೆಡ್ಡಿ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದ ನೀರಾನೆ ಹಂಸಿಣಿಗೆ ಗರ್ಭಪಾತ

<p><strong>ಶಿವಮೊಗ್ಗ:</strong> ಇಲ್ಲಿನ ತ್ಯಾವರೆಕೊಪ್ಪ ಹುಲಿ ಸಿಂಹ ಧಾಮದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ನಿರತ ಪಶು ವೈದ್ಯೆ ಡಾ. ಸಮೀಕ್ಷಾ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದ ನೀರಾನೆ ಹಂಸಿಣಿಗೆ ಶನಿವಾರ ಗರ್ಭಪಾತ ಆಗಿದೆ.</p><p>ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀರಾನೆಗಳು ಗರ್ಭ ಧರಿಸಿದ 250 ದಿನಗಳಿಗೆ ಮರಿ ಹಾಕುತ್ತವೆ. ಎಂಟು ವರ್ಷದ 'ಹಂಸಿಣಿ' ಗರ್ಭ ಧರಿಸಿ 265 ದಿನ ತುಂಬಿತ್ತು.</p><p>ಮೃಗಾಲಯದ ಗುತ್ತಿಗೆ ವೈದ್ಯ ಡಾ.ಮುರಳಿ ಮನೋಹರ್ ಕಳೆದ ಬುಧವಾರ ಸೇವೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದ್ದು, ಹಂಸಿಣಿ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಮೃಗಾಲಯದ ಪಶು ವೈದ್ಯರ ನಿಗಾದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು.</p><p>ಗರ್ಭಿಣಿ ಆಗಿದ್ದ ಹಂಸಿಣಿ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಚ್ 19ರ ರಾತ್ರಿ ಡಾ.ಸಮೀಕ್ಷಾ ಅದರ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ನೀರಾನೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತ್ತು. ತೀವ್ರ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಅವರು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ಮರುದಿನ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದರು.</p>