ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಮನೆಗಳ ಗಣತಿ ಕಾರ್ಯ ಇಂದಿನಿಂದ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಜನಗಣತಿ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 16ರಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಮನೆಗಳ ಗಣತಿ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.

ಮೇ 15ರವರೆಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಇದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಬಿರು ಬಿಸಿಲಿನ ನಡುವೆ ಮನೆಗಳ ಗಣತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭರದ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆ ಜನಗಣತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒಟ್ಟು 3,517 ಗಣತಿದಾರರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನೊಳಗೊಂಡ 608 ಮಂದಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಇರಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು 4,125 ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಬೃಹತ್ ಪಡೆಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಲಾ ಮೂರು ದಿನಗಳ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯವೂ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಮೊದಲ ಹಂತ ಆರಂಭ: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಿಂದಲೇ ಸ್ವಯಂ ಗಣತಿಯ ಮೂಲಕ ಜನಗಣತಿಗೆ ಚಾಲನೆ ದೊರೆತಿದೆ. ಅದು ಮೇ 15ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಜನಗಣತಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ ಹಾಗೂ ವೆಬ್ ಪೋರ್ಟಲ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು https://se.census.gov.in ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಸ್ವಯಂ ಗಣತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.

ಗಣತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತೀ ಗಣತಿದಾರ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 150ರಿಂದ 180 ಮನೆಗಳ ಗಣತಿ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯಗೊಳಿಸಲು ಅವರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಗಣತಿಗೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಆರು ಮಂದಿ ಗಣತಿದಾರರಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಇರಲಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಿಂದ ತರಬೇತಿ ಕೊಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಣತಿದಾರರು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೀಡಾದರೆ ಇಲ್ಲವೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಗೈರು ಹಾಜರಾದರೆ ಅವರ ಬದಲಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ 10 ಮಂದಿಯ ಮೀಸಲು ಪಡೆಯನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ.

'ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಜನಗಣತಿ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅದು 2027ರ ಫೆಬ್ರುವರಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈಗ ಗಣತಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಜನರನ್ನು ಆಗ ಸಂದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಗಣತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ 31 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಜನಗಣತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿರುವ ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದ ಲವಕೇಶ್ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಜನಗಣತಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.