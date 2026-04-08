ತ್ಯಾಗರ್ತಿ: 'ಎಚ್ಪಿವಿ ಲಸಿಕೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮವಿಲ್ಲದೇ ಬಾಲಕಿಯರಲ್ಲಿನ ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆಯಬಹುದು. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿ ಈ ಲಸಿಕೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ' ಎಂದು ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತ್ಯಾಗರ್ತಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ 11 ರಿಂದ 14 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಎಚ್ಪಿವಿ ಲಸಿಕೆ ನೀಡುವ ಮುನ್ನ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಈ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಅಪಪ್ರಚಾರಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡದೇ ಸರ್ಕಾರವು ಉಚಿತವಾಗಿ ಒದಗಿಸಿರುವ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡಲು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್ನಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, 50 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಡೋಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮದ ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೆ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಿದರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಜೀವನಪರ್ಯಂತ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಬೇಕರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಅಲರ್ಜಿ ಇದ್ದರೆ ಅಂತಹವರು ಬೇಕರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತ್ಯಾಗರ್ತಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೇಂದ್ರದ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ನಂದಿನಿ, ಈಶ್ವರಯ್ಯ ಎಚ್ಐಒ ಸಾಗರ, ಮಂಜುನಾಥ್ ಎಚ್ಐಒ, ಪಿಎಚ್ಸಿಒ ಆಶಾ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮಾ, ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಸಿಎಚ್ಒ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>