ಮರಳು ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಸದ್ದು; ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಗುದ್ದು

<p>ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ‘ಮಾಳೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ₹ 7 ಲಕ್ಷ, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ಗೆ ₹ 1 ಲಕ್ಷ, ಎಸಿಗೆ ₹ 1.5 ಲಕ್ಷ ... ಮಾಸಿಕ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾಮೂಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮರಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ?’...</p>.<p>ಹೀಗೆಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಕೆಡಿಪಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಶಾಸಕ ಆರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ, ಮರಳು ಕ್ವಾರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಹೇಳಿದ ‘ಮಾಮೂಲಿ’ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟರು.</p>.<p>‘ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನೆಂಬ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ. ಆತನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವವರೆಗೂ ಮರಳು ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಆಗೊಲ್ಲ’ ಎಂದು ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಹರಿಹಾಯ್ದ ಆರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ, ‘ಆತ ಕ್ವಾರಿಗಳಿಂದ ಬರೀ ಮಾಮೂಲು ಪಡೆದಿದ್ದರೆ ತಪ್ಪಿರಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಆತನೇ ಮರಳು ಕ್ವಾರಿಗಳಲ್ಲಿನ ಅಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಪಾಲುದಾರನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮರಳು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಅಕ್ರಮ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವೋ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆತ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ’ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ದಬ್ಬಣಗದ್ದೆ ಬಳಿಯ ಒಂದು ಕ್ವಾರಿಯಲ್ಲಿ 28 ಸಾವಿರ ಟನ್ ಮರಳು ತೆಗೆದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ 57 ಟನ್ಗೆ ಬಿಲ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಲಾರಿಯವರ ಬಳಿ ಮರಳು ಸಾಗಣೆಗೆ ಪರ್ಮಿಟ್ ಕೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಯವರು ಬಂದು ₹ 1.8 ಕೋಟಿ ದಂಡ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಷ್ಟ ವಸೂಲಿ ಮಾಡದೇ ಆತನಿಗೆ ಕ್ವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮರಳು ತೆಗೆಯಲು ಈ ಅಧಿಕಾರಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ’ ಎಂದು ನೇರವಾಗಿ ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಜಿಎಸ್ಟಿ ನೋಂದಣಿ ಇಲ್ಲದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನಿಗೂ ಕ್ವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮರಳು ತೆಗೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕೇಳುವವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲವೇ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಲಾರಿಗೆ 12 ಟನ್ ಮರಳು ಸಾಗಣೆಗೆ ಬಿಲ್ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಅದನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಎಂಟು ಟನ್ಗೆ ಇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ 18ರಿಂದ 20 ಟನ್ ಮರಳು ಸಾಗಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p>‘ಈಚೆಗೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 4.30ರಿಂದ 11ರವರೆಗೆ 200 ಲೋಡ್ ಮರಳನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲಾರಿ ಹಿಡಿದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಏನೋ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಏನೂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಪಾಪ ಅವರು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದರು. ಕೇಳಿದರೆ ಎರಡು ಲೋಡ್ ಮರಳು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಯೇ ವಾಪಸ್ ಹಾಕಿಸಿ ಲಾರಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಸಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ಕೊಡಬಹುದಿತ್ತು. ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕೃತಕ ಅಭಾವ ಸೃಷ್ಟಿ: ‘ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತುಂಗಾ ನದಿಯಿಂದ ಮರಳು ತೆಗೆಯಬಾರದು ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳೊಲ್ಲ. ಕಳೆದ ವಾರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನೆಪ ಮಾಡಿ ಇಲಾಖೆಯವರೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರನ್ನು ಎತ್ತಿಕಟ್ಟಿ ಮರಳು ಸಾಗಣೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕೃತಕ ಅಭಾವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮರಳು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೊಟ್ಟರೆ ಪುಕ್ಸಟ್ಟೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮರಳು ಎತ್ತಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡೊಲ್ಲ ಎಂಬ ರೀತಿ ಆಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮಾತ್ರ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮೌನ ವಹಿಸಿದೆ’ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಮರಳು ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಬಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬ ಶಾಮೀಲು ಆಗಿದ್ದ. ಈಗ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಗಲು–ರಾತ್ರಿ ಮರಳು ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಪೊಲೀಸರು ಬಂದು ಹಿಡಿಯೊಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ? ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಳೂರು ಪೊಲೀಸರು ಶಾಮೀಲು ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನಿಸುವುದಿಲ್ಲವೇ’ ಎಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಎಸ್ಪಿ ಬಿ.ನಿಖಿಲ್ ಅವರನ್ನು ಆರಗ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260523-42-945947744</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>