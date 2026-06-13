ಬಂಜೆತನ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ ನಾಳೆ ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆನವಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ

<p>ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಇಲ್ಲಿನ ಸೇಫ್ ಪ್ರಣಾಳ ಶಿಶು ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆನವಟ್ಟಿಯ ವಿಜಯ ಕ್ಲಿನಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 14ರಂದು ಬಂಜೆತನ ಉಚಿತ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಅಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9ರಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಲಿನಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಶಿಬಿರ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಬಂಜೆತನ ನಿವಾರಣಾ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯ ಎಲ್.ಮಧು ಹಾಗೂ ಪ್ರಸೂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ತಜ್ಞರಾದ ಡಾ. ಎಚ್.ಎಂ.ಸುಪ್ರಿಯಾ ಉಚಿತ ತಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ ದಂಪತಿ, ಪದೇ ಪದೇ ಗರ್ಭಪಾತ ಆಗುತ್ತಿರುವವರು, ಸಂತಾನಶಕ್ತಿ ಹರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಮತ್ತೊಂದು ಮಗುವಿನ ಬಯಕೆ ಉಳ್ಳವರು, ಸ್ತ್ರೀ-ಪುರುಷ ಬಂಜೆತನದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು, ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು,ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಈ ಶಿಬಿರದ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ: ವಿಜಯ ಕ್ಲಿನಿಕ್, ಆನವಟ್ಟಿ: 9986371719, 7204183698 ಹಾಗೂಸೇಫ್ ಪ್ರಣಾಳ ಶಿಶು ಕೇಂದ್ರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ: 08182-404142, 9535191945ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260613-42-315008156</p>