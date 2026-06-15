ಜೀವ ಪಣಕ್ಕಿಡುವ ಬೇಹುಗಾರರೇ ನಿಜವಾದ ಹೀರೋಗಳು

<p>ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ‘ಬೇಹುಗಾರಿಕೆ ಎನ್ನುವುದು ಸಾಹಸ, ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಅಪಾರ ದೇಶಪ್ರೇಮದ ಕೆಲಸವಾಗಿದ್ದು, ದೇಶದ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನೇ ಪಣಕ್ಕಿಡುವ ಬೇಹುಗಾರರೇ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಹೀರೋಗಳು’ ಎಂದು ನಿವೃತ್ತ ಡಿಐಜಿ ಡಿ.ವಿ. ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಎಟಿಎನ್ಸಿಸಿಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಬಹುಮುಖಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಾವು ಬರೆದ ‘ಪಾಕ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಧುರಂಧರರು’ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಗುಪ್ತಚರ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವವರ ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಸಂಕಷ್ಟಗಳ ಕುರಿತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಅರಿವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಕುಟುಂಬ, ಮನೆ, ರಾಜ್ಯವನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಎದುರಾಳಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯದ ಕೆಲಸ. ಹಗಲು–ರಾತ್ರಿ ಎನ್ನದೇ, ಗುರುತು ಬಹಿರಂಗವಾಗುವ ಭಯದಲ್ಲೇ ಅವರು ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಆದರೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮುಗಿದ ನಂತರವೂ ಇವರ ಸೇವೆಗೆ ತಕ್ಕ ಮಾನ್ಯತೆ ದೊರೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಲವು ಬಾರಿ ಸರ್ಕಾರಗಳೇ ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗಾಗಿ ಸ್ಮಾರಕಗಳಿಲ್ಲ, ಪಿಂಚಣಿಯಿಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾದರೂ ನೆರವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ’ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಧುರಂಧರ್’ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಅವರು, ಮೊದಲ ಭಾಗ ವಾಸ್ತವತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಎರಡನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ವಾಸ್ತವಾಂಶ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನಿಜ ಜೀವನದ ಘಟನೆಗಳು ಸಿನಿಮಾದ ಕಲ್ಪನೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರೋಚಕ ಮತ್ತು ಕಠಿಣವಾಗಿವೆ ಎಂದ ಅವರು, ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬೇಹುಗಾರ ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅವರ ಬದುಕಿನ ವಿಶೇಷ ಕಥೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರೊ.ನಾಗಭೂಷಣ, ರಂಗಕರ್ಮಿ ಕಾಂತೇಶ ಕದರಮಂಡಲಗಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260615-42-1106917167</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>